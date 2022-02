La notizia non giunge certo come una sorpresa, la serie Galaxy Note era già data per morta, ancor più dopo l’uscita di Galaxy S22 Ultra con supporto e alloggiamento per la S Pen; ora arriva anche la conferma di Samsung.

Samsung conferma che gli smartphone Ultra sostituiranno i Note

Nel corso del Mobile World Congress 2022, Roh Tae-moon, capo di Samsung Electronics Mobile Experience, riporta ai giornalisti presenti che d’ora in poi “Galaxy Note uscirà come Ultra”. Il colosso conferma dunque che non ci saranno nuovi smartphone della serie Note, ma la loro eredità verrà raccolta e portata avanti dagli smartphone Ultra.

A conti fatti e considerando il fratello maggiore della serie di punta di quest’anno, si tratta quasi di un semplice cambio di nome; S22 Ultra infatti è un degno successore dell’ultimo esemplare di Galaxy Note 20 Ultra, ne richiama non solo il design (infatti nella recensione lo abbiamo definito uno smartphone con un’anima da Ultra in un corpo da Note), ma anche diverse funzionalità legate alla presenza della S Pen e di tutte le funzioni ad essa associate. In sostanza, coloro i quali piangevano la dipartita della serie Note possono tirare un sospiro di sollievo, il colosso coreano conferma dunque di voler portare avanti l’anima della serie, semplicemente bisognerà abituarsi a chiamarli con un altro nome.

