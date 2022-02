Xiaomi propone un sacco di nuove offerte sul proprio sito mi.com: oltre al ritorno dei Winter Sale, Xiaomi lancia le nuove offerte Smart Life su tantissimi prodotti del proprio ecosistema.

In promozione troviamo, infatti, tantissimi smartphone dei brand Xiaomi, Redmi e Poco, ma anche tantissimi altri prodotti come tv, indossabili e altri gadget tech. Le offerte, valide da oggi, 28 febbraio 2022, termineranno il 6 marzo 2022.

I Winter Sale di Xiaomi arrivano al Round 4!

Tornano i Winter Sale di Xiaomi, giunti al quarto round del 2022, portando con sé tantissimi smartphone Android dei brand legati a Xiaomi, posti in offerta con sconti fino al 33% di sconto, da oggi, 28 febbraio, al 6 marzo 2022: potrebbe essere un’ottima occasione per cambiare smartphone.

Tra i tanti, troviamo Xiaomi 11T Pro, Poco F3 e i nuovissimi Redmi Note 11S e Redmi Note 11.

Di seguito, riportiamo una selezione di prodotti in offerta con i Winter Sale di Xiaomi, validi fino al 6 marzo:

Le offerte Smart Life di Xiaomi

Xiaomi raddoppia la proposta con le offerte Smart Life, anch’esse valide da oggi, 28 febbraio, al 6 marzo 2022. Fanno parte della promozione tantissimi prodotti utili per la vita di tutti i giorni: dalle cuffie true wireless agli smartwatch, dalle tv ai monitor, dalle bilance alle lampade. Insomma ce n’è per tutti i gusti.

Di seguito, riportiamo una selezione di prodotti delle offerte Smart Life di Xiaomi, valide fino al 6 marzo:

Le offerte Smart Life di Xiaomi includono poi un Flash sale (vendita flash), su una specifica selezione di prodotti, che scatterà dalla mezzanotte di domani, 1 marzo 2022, fino alle 23:59 del 4 marzo 2022. La durata della singola offerta, però, sarà di sole 48 ore!

Come anticipato, le promozioni Xiaomi proseguiranno sul sito mi.com fino al 6 marzo. Ricordiamo, infine, che per tutti i prodotti acquistabili sullo store Xiaomi è disponibile la spedizione gratuita per gli ordini il cui importo complessivo superi i 69€.

