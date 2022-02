Così come previsto, nei giorni scorsi il team di Motorola ha presentato l’atteso Motorola Edge 30 Pro, ossia la versione internazionale di Motorola Moto X30 Edge, lo smartphone che ha fatto esordire in Cina il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

C’è una buona notizia per chi desidera avere un “assaggio” del nuovo smartphone di Motorola: così come spesso accade al lancio di un nuovo telefono di fascia alta, infatti, in Rete sono stati pubblicati i relativi sfondi ufficiali.

Come scaricare gli sfondi ufficiali di Motorola Edge 30 Pro

In particolare, sono 21 gli sfondi “statici”: 13 sono inclusi in tutte le versioni dello smartphone (a prescindere dal nome e dal mercato di destinazione) mentre 8 sono esclusivi del modello lanciato in Cina nei mesi scorsi.

La maggior parte di essi segue lo stesso design, con colori vivaci e motivi sfumati o schizzi simili a quelli di liquidi.

Se desiderate scaricare tutti gli sfondi di Motorola Edge 30 Pro, non dovete fare altro che sfruttare il seguente link:

scarica gli sfondi di Motorola Edge 30 Pro / Moto X30 Edge

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche del nuovo smartphone di Motorola troviamo un display Max Vision pOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, HDR10+ e refresh rate fino a 144 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5, 128, 256 o 512 GB di memoria interna UFS 3.1, una fotocamera anteriore Quad Pixel da 60 megapixel, una tripla fotocamera posteriore (con un sensore principale Quad Pixel da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare Quad Pixel da 50 megapixel e un sensore per la profondità da 2 megapixel), una batteria da 4.800 mAh (con ricarica rapida TurboPower cablata da 68 W e wireless da 15 W) e Android 12.

Motorola Edge 30 Pro è già disponibile in Italia e può essere acquistato su Amazon al prezzo ufficiale di 749 euro in Cosmos Blue e Stardust White. Potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link.