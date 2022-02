Vi avevamo già riportato alcune indiscrezioni circa la scheda tecnica di nubia Z40 Pro, oggi il brand cinese, di proprietà di ZTE, ufficializza il suo ultimo top di gamma; scopriamo insieme le caratteristiche del nuovo nato.

nubia Z40 Pro rinnova specifiche e design rispetto al predecessore

Lo smartphone in questione, altro non è che il successore di nubia Z30 Pro dello scorso anno, da quest’ultimo riprende le linee generali adottando un design squadrato, ma modificando il modulo della fotocamera di cui parleremo tra poco. Lo smartphone si presenta con una struttura in metallo e parte frontale e posteriore in vetro anti riflesso, misura 161,9 x 72,9 x 8,4 mm con un peso di 199 grammi; è disponibile al lancio in Cina in due differenti colorazioni, Interstellar Black e Galaxy, inoltre c’è un’edizione speciale dedicata all’anime “The Outcast”.

Il dispositivo sfoggia un ampio display OLED da 6,67 pollici (con rapporto 20:9) con risoluzione FHD+, 395 PPI, frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz e sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato; sotto il cofano troviamo il processore di punta di casa Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, coadiuvato da un quantitativo di RAM che va dagli 8 GB ai 16 GB LPDDR5 e una memoria interna UFS 3.1 in tagli da 128 GB, 256 GB, 512 GB e 1 TB. Per quel che concerne il comparto fotografico principale, presenta una configurazione verticale a tripla fotocamera, il sensore principale è un Sony IMX787 da 64 MP con OIS, troviamo poi un sensore ultra wide da 50 MP con angolo di visuale di 116 gradi e una fotocamera periscopica 9x da 8 MP; frontalmente, posta nel classico foro centrato nel display, è presente la fotocamera selfie da 16 MP. Lo smartphone è alimentato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata da 80 W e wireless da 15 W, inoltre è il primo telefono Android al mondo disponibile in un’edizione con ricarica magnetica.

Dal punto di vista della connettività, presenta uno slot in grado di ospitare due SIM, supporto al 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GNSS, NFC e una porta di tipo C USB 3.1; nubia Z40 Pro arriva sul mercato con l’interfaccia proprietaria MyOS 12, basata per l’appunto su Android 12.

Sarà disponibile per il pre ordine in Cina a partire dal 2 marzo, nelle seguenti configurazioni e prezzi:

Edizione standard

8 GB + 128 GB a 3.399 yuan (circa 481 euro)

8 GB + 256 GB a 3.699 yuan (circa 524 euro)

12 GB + 256 GB a 3.999 yuan (circa 566 euro)

12 GB + 512 GB a 4.499 yuan (circa 637 euro)

Edizione con ricarica magnetica

12 GB + 256 GB a 4.299 yuan (circa 609 euro)

16 GB + 1 TB a 5.999 yuan (circa 850 euro)

Edizione limitata “The Outcast”