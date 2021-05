Il brand di ZTE oggi ha annunciato lo smartphone Nubia Z30 Pro in Cina. Si tratta di un’ammiraglia con specifiche quasi simili a ZTE Axon 30 Ultra che offre uno schermo FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e frequenza di campionamento tattile a 360 Hz.

Il cuore del flagship di Nubia è lo Snapdragon 888 con un massimo di 16 GB di RAM, mentre il comparto fotografico posteriore è composto da un sensore principale da 64 MP, fotocamera ultrawide e portrait da 64 MP, un teleobiettivo periscopio da 8 MP con zoom ottico 5x e un sensore di messa a fuoco automatica laser.

Il raffreddamento di Nubia Z30 Pro è affidato a un sistema in parte a liquido con fogli di grafite e telaio centrale in metallo per la dissipazione del calore. La batteria dello smartphone è da 4200 mAh con ricarica rapida da 120 W che può essere ricaricata fino al 100% in soli 15 minuti con un caricabatterie da 120 W.

Specifiche di Nubia Z30 Pro

Schermo curvo flessibile Full HD+ AMOLED da 6,67 pollici (2400 × 1080 pixel) con rapporto 20:9 e frequenza di aggiornamento 144 Hz, frequenza di campionamento tattile 360 ​​Hz, gamma di colori DCI-P3 100%, profondità di colore a 10 bit

Piattaforma mobile Octa Core Snapdragon 888 5nm con GPU Adreno 660

8 GB o 12 GB di RAM LPDDR5 con 256 GB di storage UFS 3.1 oppure 16 GB di RAM LPDDR5 con 512 GB di archiviazione UFS 3.1

Android 11 con interfaccia utente nubia 9.0

Dual SIM

Fotocamera principale da 64 MP con flash LED, apertura f / 1.6, sensore Sony IMX686, OIS, fotocamera ultra-wide da 64 MP con sensore Samsung GW3 apertura f / 2.2, fotocamera da 64 MP con sensore Samsung GW3, apertura f / 1.9, teleobiettivo periscopio da 8 MP con OIS, zoom ottico 5x, zoom ibrido 50x, sensore di messa a fuoco laser

Fotocamera frontale da 16 MP

Sensore di impronte digitali in-display

Audio USB Type-C, doppio PA intelligente, doppi altoparlanti stereo, DTS: X Ultra

Connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/GLONASS, USB Type-C

Batteria da 4200 mAh (tipica) con ricarica rapida da 120 W

Dimensioni: 161,83 × 73,01 × 8,5 mm; Peso: 198 g

Disponibilità e prezzo di Nubia Z30 Pro

Lo smartphone Nubia Z30 Pro è disponibile nei colori nero e argento al prezzo di 4999 yuan (circa 635 euro) per la variante con 8 GB di RAM 256 GB di storage, mentre il modello con 12 GB RAM e 256 GB di archiviazione costa 5399 yuan (circa 686 euro).

La Limited Black with Gold Special Edition con 16 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione, disponibile su ordinazione, costa 5999 yuan (circa 762 euro) e sarà in vendita in Cina dal 25 maggio. Al momento non abbiamo informazioni in merito a una commercializzazione del prodotto in altri mercati.

