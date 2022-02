Ieri è stato il giorno della presentazione ufficiale dell’attesa serie Samsung Galaxy S22 ma anche gli altri produttori di smartphone hanno nuovi modelli da portare sul mercato e tra di essi vi sono Motorola e ZTE.

Da Motorola in arrivo 5 nuovi smartphone

Iniziando da Motorola, nelle scorse ore evleaks ha pubblicato su Twitter le immagini rendering di 5 nuovi smartphone che il produttore dovrebbe lanciare presto sul mercato, incluso un modello dotato di una fotocamera frontale integrata sotto il display.

Tale device, nome in codice Motorola Rogue, sulla parte posteriore presenta una tripla fotocamera con sensore primario da 50 megapixel:

Un altro smartphone in arrivo da Motorola è quello chiamato “Hawaii+“, che dovrebbe avere tra le proprie caratteristiche un display OLED e una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel:

Ed ancora, Motorola Dubai e Motorola Austin, entrambi con una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel:

Infine, Motorola Rhode, in versione 4G e 5G:

In tutte queste immagini i display degli smartphone mostrano la data del 3 aprile. Sarà questo il giorno della presentazione ufficiale?

Le probabili caratteristiche di ZTE Nubia Z40 Pro

Nelle scorse ore è apparso nel database di Geekbench un misterioso smartphone di ZTE con nome in codice ZTE NX701J, dietro il quale si potrebbe nascondere ZTE Nubia Z40 Pro.

Tale device ha fatto registrare 1.200 punti nel test in single core e 3.489 punti in quello in multi core e, stando a quanto è possibile apprendere, potrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Tra le altre caratteristiche di questo smartphone vi sarebbero 16 GB di RAM (probabilmente nella configurazione migliore) e Android 12 pre-installato.

Tra le altre feature di ZTE Nubia Z40 Pro vi potrebbero essere un display AMOLED dalle dimensioni generose e con un refresh rate variabile fino a 120 Hz e una batteria da almeno 4.500 mAh con il supporto alla ricarica rapida (forse fino a 120 W).

Per saperne di più bisognerà attendere la sua presentazione ufficiale o le prossime indiscrezioni.