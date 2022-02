Se gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 non vi sembrano abbastanza esclusivi, Caviar potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: la popolare azienda russa, infatti, ha annunciato una versione super limitata dei nuovi telefoni di punta del colosso coreano.

Samsung Galaxy S22 Limited Edition, questo il suo nome, rappresenta il nuovo frutto del lavoro di personalizzazione estrema di Caviar, ovviamente il tutto puntando sul lusso estremo.

Gli utenti potranno scegliere quale tra Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra usare come base e lo staff di Caviar farà il resto, trasformando il design di questi smartphone (sono necessarie due settimane).

Come cambiano i Samsung Galaxy S22 con Caviar

La nuova collezione si ispira alla tendenza dell’Art Nouveau e la versione “Ocelot” è una di quelle più costose, decorata con oro 24 carati, con una scocca in PDV-Titanio nero e un’incisione laser in oro.

Un’altra versione che gli utenti potranno scegliere si chiama “Bird of Prey” ed anche in questo caso non manca la decorazione in oro 24 carati mentre nella parte inferiore viene utilizzata la pelle di coccodrillo beige.

Ed ancora, Caviar ha studiato altre versioni, come “Great Gatsby” (con il pannello posteriore in titanio), “Drive” (con scocca in fibra di carbonio), “Victory” (in titanio leggero) e “Titanium” (in titanio temprato con una finitura satinata liscia e con elementi decorativi realizzati in fibra di carbonio nera)

Nessuna novità per quanto riguarda le varianti di memoria: gli utenti, infatti, potranno scegliere i “tagli” originali e quindi Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+ saranno disponibili con 128 GB o 256 GB di storage mentre il modello Ultra sarà disponibile anche con 512 GB.

Parlando di prezzi, infine, la versione Ocelot parte da 6.600 dollari (pari a circa 5.820 euro) per il Samsung Galaxy S22 128 GB e arriva a 7.830 dollari (pari a circa 6.900 euro) per la variante Ultra con 512 GB di memoria. La versione Bird of Prey parte invece da 6.370 dollari (pari a circa 5.600 euro).

Per la versione Great Gatsby si parte da 6.450 dollari (pari a circa 5.700 euro), per Drive da 6.370 euro (pari a circa 5.600 euro), per Victory da 6.750 dollari (pari a circa 5.950 euro) e per Titanium da 5.980 dollari (pari a circa 5.300 euro).

