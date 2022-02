La gamma di smartphone Realme è in continua evoluzione e tra le prossime novità in arrivo c’è anche la nuova serie Realme GT Neo 3 destinata a fare il suo debutto ufficiale nel corso dei prossimi mesi ampliando la gamma Realme GT. In attesa dei primi dettagli ufficiali sul progetto, il Realme GT Neo 3 è stato avvistato nel database TENAA mostrando un design che conferma i render apparsi online nei giorni scorsi. Vediamo, quindi, tutto quello che sappiamo in merito alla nuova serie di smartphone in arrivo nel corso del prossimo futuro per ampliare la gamma Realme.

Realme GT Neo 3: immagini e specifiche del nuovo smartphone

Il nuovo Realme GT Neo 3 è stato avvistato nel database TENAA con due diversi numeri di modello (RMX3560 e RMX3562). Le immagini della certificazione TENAA, che trovate in allegato nella galleria qui di seguito, ci mostrano il design completo della nuova serie di smartphone di Realme, confermando le indiscrezioni e, soprattutto, i render apparsi online negli ultimi giorni.

Tali immagini ci confermano una soluzione di design, tutto sommato, in linea con le recenti produzioni Realme. Nella parte posteriore, infatti, lo smartphone presenta una tripla fotocamera con un sensore più grande e due sensori di supporto. Secondo le indiscrezioni apparse online in questi ultimi giorni, lo smartphone dovrebbe integrare un sensore principale Sony IMX766 da 50 Megapixel supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel per le macro.

Nella parte frontale, invece, ci sarà spazio per una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. Da notare che il sensore frontale è sempre racchiuso nel foro del display che, però, si sposta dall’angolo sinistro assumendo ora una posizione centrale. La seconda variante dello smartphone potrebbe presentare alcune differenze al comparto fotografico. Sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più.

A completare le specifiche tecniche del nuovo smartphone di Realme troveremo un display OLED da 6,7 pollici caratterizzato da un pannello con risoluzione Full HD+ e da un refresh rate da 120 Hz. Le dimensioni saranno di 163.3 × 75.6 × 8.2 mm con un peso di 188 grammi. A gestire il funzionamento del futuro Realme GT Neo 3 ci sarà il SoC MediaTek 8100, una delle prossime novità della line-up di MediaTek.

Un precedente report anticipa, invece, la presenza dello Snapdragon 888. La dotazione di RAM e storage sarà, come da tradizione, corposa (8/12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage). Per quanto riguarda la batteria, il modello RMX3560 presenterà una batteria da 4.500 mAh mentre la seconda variante arriverà fino a 5.000 mAh. Probabile la presenza del supporto alla ricarica rapida Super Dart da 65 W. Il nuovo smartphone dovrebbe presentare una scocca posteriore in vetro. A completare la scheda tecnica troveremo il jack audio da 3.5 mm e un sensore di impronte digitali posizionato sotto al display.

Quando arriva il nuovo Realme GT Neo 3?

Il nuovo smartphone di Realme è lontano ancora diversi mesi. Il brand dovrebbe annunciare la nuova serie GT Neo 3 nel corso del secondo trimestre del 2022, probabilmente verso il mese di giugno. Il debutto in Europa, quindi, potrebbe essere fissato soltanto per il secondo semestre dell’anno, a distanza di diverse settimane dal lancio per il mercato indiano, importante riferimento del brand. Le prime indiscrezioni sui prezzi (per l’India) anticipano un listino di partenza pari all’equivalente di 300 euro. Considerando i prezzi di GT Neo 2, invece, in Europa si partirà, probabilmente, da 450 euro. Ne sapremo di più nel corso delle prossime settimane.