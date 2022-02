Su Amazon è partita una nuova settimana di offerte e promozioni esclusive. Si tratta, infatti, di una serie di sconti dedicati a prodotti disponibili esclusiva su Amazon e che per i prossimi giorni potranno essere acquistati a prezzo scontato, beneficiando di tutti i vantaggi riservati ai clienti Amazon in termini di rapidità di spedizione e supporto post vendita. Vediamo, quindi, quali sono le offerte Amazon per questa nuova settimana di promozioni dedicate ai prodotti acquistabili esclusivamente sul popolare store:

Una settimana di offerte per i prodotti disponibili in esclusiva su Amazon

La nuova ondata di promozioni di questa settimana su Amazon è dedicata ai prodotti disponibili esclusivamente sul popolare store. I prodotti in sconto arrivano da tutti i principali “Dipartimenti” di Amazon, dalla sezione TV e Home Cinema all’Elettronica passando per l’Informatica, i Cellulari, i prodotti di arredamento e tanto altro ancora. Le occasioni per acquistare nuovi prodotti a prezzo scontato per questa settimana non mancheranno di certo.

Per la settimana di offerte Amazon Exclusive c’è spazio anche per alcuni smartphone Android. Tra le offerte da segnalare, in questo caso, ci sono gli sconti dedicati alla gamma di smartphone Nokia. Per gli utenti c’è la possibilità di acquistare il Nokia G21 al prezzo scontato di 194,90 euro. In alternativa, è possibile acquistare il più interessante Nokia G50 con Snapdragon 480, supporto 5G e batteria da 5.000 mAh al prezzo scontato di 229,90 euro.

Le promozioni della settimana di offerte Amazon Exclusive, naturalmente, non si esauriscono qui. In sconto ci sono vari Smart TV di Hisense, come ad esempio il TV OLED 4K da 55 pollici proposto in sconto a 949 euro oppure il QLED 4K da 43 pollici proposto a 429 euro. Sconti sono riservati anche ai notebook. In tal caso, è consigliabile dare un’occhiata ai sempre validissimi notebook MSI. In sconto ci sono anche cuffie e auricolari di ottima qualità di brand come Jabra e Sennheiser.

Per tutti i dettagli sulle offerte che andranno avanti per tutta la settimana è possibile dare un’occhiata alla pagina ufficiale della nuova promozione, disponibile al link qui di sotto. Grazie alla ricerca avanzata con i filtri per prezzo e categoria sarà facile individuare, rapidamente, i prodotti desiderati da acquistare.

Scopri qui le offerte Amazon Exclusive della settimana