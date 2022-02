La serie Redmi Note 11 è stata presentata in Cina lo scorso ottobre e in versione globale un paio di settimane fa, ma finora non erano stati diffusi i prezzi di vendita per l’Italia e le date di uscita. Se siete tra coloro che aspettano i dettagli relativi al nostro mercato, potete gioire perché Xiaomi ha appena comunicato tutto. Andiamo a scoprire prezzi e disponibilità per Redmi Note 11, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G.

La serie Redmi Note 11 arriva in Italia

La nuova serie di smartphone è composta da quattro modelli, come ormai saprete. Si parte dal “base”, ossia Redmi Note 11 (con Snapdragon 680), si passa da Redmi Note 11S con SoC Mediatek Helo G96 per arrivare ai due modelli Pro, solo uno dei quali con connettività 5G. Come abbiamo visto al momento della presentazione i punti in comune tra i quattro non sono da sottovalutare e non è semplice riuscire a distinguerli.

Redmi Note 11 offre display Full-HD+ da 6,43 pollici a 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore (principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro e di profondità da 2 MP) e batteria da 5000 mAh.

Redmi Note 11S offre praticamente lo stesso schermo e la stessa capacità della batteria (5000 mAh), ma viene spinto dal SoC Mediatek Helio G96 e può contare su 6-8 GB di RAM, 64 o 128 GB di storage e su una quadrupla fotocamera posteriore, questa volta con sensore principale da 108 MP.

Si “sale” un po’ di più con Redmi Note 11 Pro, che mette a disposizione un pannello AMOLED da 6,67 pollici (sempre Full-HD+) con refresh rate di 120 Hz, lo stesso SoC Mediatek Helio G96 e la stessa quadrupla fotocamera posteriore del modello “S”, affiancati da 6 o 8 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna. La batteria rimane da 5000 mAh, ma stavolta con ricarica rapida da 67 W.

Si chiude poi con Redmi Note 11 Pro 5G, unico modello della nuova serie con connettività di quinta generazione. Le differenze con il fratello 4G si limitano praticamente solo a quest’ultimo aspetto, che porta con sé il SoC Qualcomm Snapdragon 695.

Prezzi e uscita in Italia di Redmi Note 11, Note 11S, Note 11 Pro e Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 e Redmi Note 11S sono disponibili in Italia da oggi, 17 febbraio 2022, sul sito mi.com, su Amazon, prezzo gli Xiaomi Store italiani e le principali catene di elettronica di consumo. Redmi Note 11 Pro e Redmi Note 11 Pro 5G arriveranno invece nel mese di marzo presso i canali di vendita appena citati. Ecco i prezzi:

Redmi Note 11: 4-64 GB a 229,90 euro 4-128 GB a 249,90 euro

Redmi Note 11S: 6-64 GB a 279,90 euro 6-128 GB a 299,90 euro

Redmi Note 11 Pro: 6-64 GB a 329,90 euro 6-128 GB a 349,90 euro

Redmi Note 11 Pro 5G: 6-128 GB a 379,90 euro 8-128 GB a 399,90 euro



Dalle ore 13:00 del 18 febbraio, per 48 ore potrete acquistare sul sito mi.com e su Amazon Redmi Note 11 da 4-64 GB e Redmi Note 11S da 6-64 GB al prezzo speciale di rispettivamente 179,90 e 249,90 euro. Vi comunicheremo eventuali promozioni di lancio per gli altri due modelli nei giorni vicini all’arrivo sul mercato.

