Google Pixel 6 è indubbiamente uno degli smartphone più interessanti di questa prima parte del 2022, soprattutto da quando è ufficialmente in vendita anche nel nostro Paese. Dopo la parziale delusione per la mancata promozione di San Valentino sullo store ufficiale, ecco arrivare un’ottima opportunità grazie ad Amazon, sempre presente quando si tratta di occasioni.

Google Pixel 6 venduto e spedito da Amazon

Anche se è possibile acquistare Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro dall’estero fin dalla loro commercializzazione, molti fan della compagnia californiana hanno preferito attendere la commercializzazione in Italia, per una maggiore tranquillità in termini di garanzia e assistenza. E quando si parla di questi due argomenti Amazon è sempre al top, col suo servizio imbattibile, per cui trovare un Pixel venduto e spedito da Amazon e scontato è un’occasione irrinunciabile.

Il più piccolo dei due smartphone di Google è infatti in vendita, con un prezzo particolarmente allettante, su Amazon Italia, che si occupa della vendita e della spedizione. In questo modo dunque potete contare sull’impeccabile servizio di assistenza, con la certezza di ricevere lo smartphone in tempi rapidissimi e senza costi aggiuntivi, tutti fattori da non sottovalutare.

Va detto che il prezzo di vendita è superiore rispetto a quello ufficiale, 703 euro invece di 649 euro, ma Amazon ci mette il suo e applica uno sconto del 10%, portando quindi il prezzo a 630 euro, davvero niente male per chi preferisce Amazon per i propri acquisti. Se poi avete qualche buono regalo accumulato con le promozioni che vi segnaliamo regolarmente, potrete spendere ancora meno e fare un vero affare.

Vi lasciamo con il link per l’acquisto di Google Pixel 6, disponibile nella sola colorazione nera, senza costi aggiuntivi per gli iscritti al programma Amazon Prime e con consegna garantita per domani per la maggior parte degli indirizzi italiani.

Acquista Google Pixel 6 su Amazon a 630 euro