Sono passati pochi giorni dal primo grande evento di Samsung del 2022, ma il produttore sudcoreano sta già pensando al prossimo, che si svolgerà sotto i riflettori del Mobile World Congress 2022 di Barcellona.

Se nei giorni scorsi avevamo parlato della presenza di OPPO (con più di un prodotto) e di HONOR, apprendiamo adesso ufficialmente che la fiera catalana avrà in Samsung un altro grande protagonista.

Il produttore sudcoreano ha appena presentato i nuovi Samsung Galaxy S22, Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, senza dimenticare i tablet della serie Samsung Galaxy Tab S8. Il MWC sarà quindi una vetrina perfetta per mettere in mostra tutte le ultime novità, comprese quelle software arrivate con l’importante aggiornamento per i wearable della gamma Samsung Galaxy Watch4 (ecco la nostra recensione).

Il produttore ha programmato il proprio “Samsung Galaxy Mobile World Congress (MWC) Event 2022” per il 27 febbraio 2022 alle ore 7 pm (CET), l’evento verrà trasmesso anche in streaming attraverso i canali ufficiali e, stando all’invito visibile nella GIF seguente, ci sarà un focus sul tema dell’ecosistema.

D’altronde quello Samsung è già molto completo, l’invito vuole testualmente portarci a scoprire una nuova era dei dispositivi mobile connessi (“Discover a New Era of Connected Mobile Devices“) e nell’immagine è possibile riconoscere Samsung Galaxy Z Fold3 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy Z Flip3 (ecco la nostra recensione), Samsung Galaxy S22 Ultra, un Samsung Galaxy Tab S8 (non Ultra, la fotocamera anteriore è singola), uno smartwatch che potrebbe essere Samsung Galaxy Watch4 e un notebook.

Allo stato attuale non è dato sapere che cosa Samsung abbia intenzione di presentare a Barcellona, tuttavia non si può escludere un rinnovamento dei Samsung Galaxy Book, visto che la precedente lineup risale alla scorsa primavera. In effetti, i recenti rumor vorrebbero il produttore al lavoro su nuovi modelli noti internamente come Venus2 e Mars2. Quanto agli smartphone, questi vengono generalmente svelati in eventi Galaxy Unpacked, inoltre Galaxy Z Flip3 e Z Fold3 — annunciati insieme ai Galaxy Watch4 lo scorso agosto — sono ancora troppo recenti. Si è parlato a più riprese di Samsung Galaxy A53, tuttavia gli smartphone raffigurati nell’invito sembrano tutti perfettamente riconoscibili.

