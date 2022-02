OPPO ha annunciato oggi la sua presenza al Mobile World Congress 2022 di Barcellona. L’attesa fiera dedicata al mondo della tecnologia si svolgerà tra il 28 febbraio ed il successivo 3 marzo. L’evento vedrà OPPO giocare il ruolo di protagonista assoluto. L’azienda ha, infatti, anticipato il debutto di nuovi prodotti e di tecnologie innovative in occasione della nuova edizione del MWC. Tra i nuovi prodotti in rampa di lancio potrebbero esserci anche i nuovi smartphone con cui OPPO andrà a rinnovare la fascia alta della sua gamma per ritagliarsi uno spazio nel settore dei migliori smartphone 5G. All’evento si parlerà anche di tecnologie 5G, realtà aumentata e sostenibilità. Vediamo i dettagli completi:

OPPO conferma la sua presenza al MWC 2022: nuovi prodotti e tecnologie innovative pronte al debutto

Con l’annuncio della partecipazione al MWC, OPPO ha scelto di anticipare anche alcune novità che caratterizzeranno la sua presenza all’evento. L’azienda ha annunciato, infatti, che sarà presente alla fiera con cinque grandi aree espositive in cui verrà suddiviso il suo stand. Le aree in questione sono: Brand, Flagship, Smartphone Technology, 5G e AR Ecosystem. Queste cinque aree andranno ad includere tutte le novità in arrivo nel futuro del brand.

Da notare, inoltre, che OPPO ha confermato che, accanto alla fiera, sarà disponibile un “mondo virtuale” per gli appassionati di tecnologia. Gli utenti che non potranno partecipare in presenza al MWC avranno modo, grazie ai canali digitali, di ottenere un assaggio di tutto quello che il mondo OPPO mostrerà in anteprima in occasione della fiera. OPPO ha anticipato che le nuove tecnologie mobile in mostra ancora a stabilire “nuovi record all’interno del mercato di riferimento”.

Le premesse per un MWC da ricordare per OPPO ci sono tutte. Lo stand OPPO sarà disponibile al #3M10, Hall 3, Fira Gran Via di Barcellona dal 28 febbraio al 3 marzo.

Spazio anche alla sostenibilità

Oltre allo sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie inedite, OPPO si concentra anche sulla sostenibilità. L’azienda ha sottolineato, infatti, che, accanto ai numerosi investimenti in ricerca e sviluppo, sono in corso iniziative concrete per “fare la differenza” per la società e per l’ambiente. Il 2021 è stato un anno importante in tal senso per il brand che si è impegnato attivamente per ridurre la plastica e l’utilizzo di imballaggio leggero in Europa.

Per quanto riguarda il packaging per smartphone, ad esempio, è stato ridotto l’impiego della plastica del 95%. In occasione del MWC 2022, quindi, OPPO ha anticipato che condividerà con il pubblico il suo impegno per la sostenibilità, mostrano i risultati raggiunti e fissando nuovi obiettivi per il prossimo futuro. Anche in questo caso, basterà attendere poche settimane per saperne di più.