Honor ha confermato imminente presentazione ufficiale della nuova serie Honor Magic 4. La nuova gamma di smartphone del brand verrà svelata nel corso di un evento dedicato in programma al Mobile World Congress di Barcellona a fine febbraio. L’evento farà da apripista al lancio commerciale dei nuovi smartphone della serie Honor Magic 4 che diventeranno il punto di riferimento della gamma Honor per il mercato europeo nel corso dei prossimi mesi. La nuova gamma andrà a rimpiazzare gli Honor Magic 3 arrivati in Europa nell’estate dello scorso anno. Vediamo i dettagli:

I nuovi Honor Magic 4 arriveranno a febbraio

La data da cerchiare sul calendario è quella del 28 febbraio. Tra circa due settimane, infatti, Honor ha fissato l’atteso evento di lancio dei nuovi Honor Magic 4 che saranno presentati in pubblico a margine del Mobile World Congress 2022. L’annuncio dell’evento di presentazione è stato accompagnato esclusivamente dal rilascio di un teaser. Per il momento, infatti, il brand ha scelto di non rilasciare anticipazione sui nuovi progetti in arrivo in occasione del MWC 2022. Sarà necessario attendere fine febbraio per saperne di più.

Tre smartphone in arrivo da Honor?

Per il momento, come sottolineato in precedenza, le informazioni sui nuovi Honor Magic 4 sono limitate. Secondo le indiscrezioni emerse in queste ultime settimane, la nuova gamma Honor dovrebbe registrare l’arrivo di tre nuovi smartphone. In rampa di lancio c’è il modello “base” Honor Magic 4 che dovrebbe poter contare sul SoC MediaTek Dimensity 9000 e su di un display AMOLED da 6.55 pollici. A questo smartphone si affiancheranno le versioni Pro e Pro+ che potranno contare, invece, sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e su display AMOLED rispettivamente da 6.67 e 6.78 pollici.

Per tutti e tre i nuovi Magic 4 ci sarà una batteria da 4.800 mAh con la possibilità di sfruttare la ricarica fino a 100 W (sul Pro+). I due modelli Pro supporteranno anche la ricarica wireless. Lato software troveremo Android 12 con Magic UI 6.0. I tre smartphone si differenzieranno anche per quanto riguarda il comparto fotografico (anche se per tutti e tre ci sarà una camera principale da 50 Megapixel), la dotazione di RAM e storage e la tecnologia del sensore di impronte digitali (ottico su 4 e 4 Pro e ultrasonico su 4 Pro+).

Dopo la presentazione di fine febbraio, possiamo aspettarci un rapido lancio sul mercato internazionale. I nuovi Honor Magic 4 potrebbero essere disponibili in Europa (crisi dei chip e relativi problemi di forniture permettendo) entro la fine del primo trimestre del 2022. Per quanto riguarda i prezzi, la nuova gamma Magic 4 dovrebbe presentare un listino in linea con quello dei Magic 3 svelati nell’estate del 2021 che partivano, rispettivamente, da 899 euro (Magic 3), 1.099 euro (Magic 3 Pro) e 1.499 euro (Magic 3 Pro+). Tra meno di due settimane scopriremo tutti i dettagli sui nuovi smartphone di Honor.

In copertina Honor Magic 3 Pro