Manca poco ormai per il MWC 2022, atteso per fine mese, in questo evento OPPO dovrebbe presentare la sua nuova serie di smartphone OPPO Find X5. Sul social network cinese Weibo, il noto leaker Digital Chat Station, ha pubblicato e poi rimosso un post nel quale veniva mostrata una presunta immagine pubblicitaria del colosso cinese, in cui si vedono oltre a un telefono della famiglia Find X5, anche gli auricolari Enco X2 TWS e OPPO Pad.

Un poster ci svela l’estetica di OPPO Pad

Partiamo subito col dire che OPPO non ha ancora commentato ufficialmente l’immagine trapelata, per quel che concerne il design dello smartphone e delle cuffie TWS non ci sono molte sorprese, anzi ricalcano pienamente quanto vi avevamo già riportato qui e qui. Mentre per quanto riguarda il primo tablet del brand, il poster ci permette di intravedere e desumere alcune informazioni; ad esempio si può notare come il bordo superiore dovrebbe ospitare due griglie per gli altoparlanti e il tasto di accensione. Il retro del dispositivo poi, presenta una singola fotocamera accompagnata da un flash led, e quello che sembra essere un marchio non molto riconoscibile al momento.

Quello che si sa attualmente su OPPO Pad è che dovrebbe avere un display LCD IPS da 11 pollici con cornici sottili, risoluzione di 2560 x 1600 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz. Il sensore fotografico principale dovrebbe essere da 13 MP, mentre quello all’anteriore da 8 MP, inoltre potrebbe essere dotato di supporto per lo sblocco con il riconoscimento del volto. Il tablet dovrebbe essere mosso dal processore Snapdragon 870, coadiuvato da 6 GB di RAM LPPDR4 e 256 GB di memoria interna, sarà presumibilmente commercializzato con Android 12 a bordo e una modalità desktop. Lato batteria, dovrebbe montare un’unità da 8080 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W, e potrebbe avere un prezzo di 2000 Yuan, circa 277,28 euro al cambio attuale. Ad ogni modo, non dovremo attendere ancora molto per scoprire cosa OPPO abbia in serbo per i propri clienti, con il suo primo tablet.

