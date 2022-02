La gamma POCO si prepara a registrare l’arrivo dell’ancora inedito POCO X4 Pro 5G. Lo smartphone, stando alle indiscrezioni delle ultime settimane, dovrebbe essere un rebrand del recentissimo Redmi Note 11 Pro 5G e dovrebbe fare il suo debutto ufficiale già nel corso del primo trimestre del 2022. Il nuovo smartphone di POCO potrebbe arrivare anche in Europa nel corso dei mesi successivi. In queste ore, sono emerse online nuove conferme sul progetto del nuovo POCO X4 Pro 5G, futuro erede del POCO X3 Pro dello scorso anno. Vediamo, quindi, tutto quello che c’è da sapere sul nuovo smartphone in vista della presentazione:

POCO X4 Pro 5G: tutti i dettagli sulla scheda tecnica in attesa del debutto

Le indiscrezioni di queste ore ci svelano, nel dettaglio, quello che sarà il comparto tecnico del nuovo POCO X4 Pro 5G. Lo smartphone, che dovrebbe effettivamente essere un rebrand quasi integrale del Redmi Note 11 Pro 5G, potrà contare su di un display Super AMOLED da 6.67 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 695 che sarà supportato da diverse combinazioni di RAM e storage. Le opzioni a disposizione degli utenti saranno 6GB/8GB di LPDDR4x RAM e 64GB/128GB di storage UFS 2.1.

Gli ultimi rumor ci svelano anche il comparto fotografico dello smartphone. Il nuovo POCO X4 Pro 5G potrà contare su tre fotocamere posteriori con sensore principale da 64 Megapixel (sarà un Samsung ISOCELL SK5GW3) che rappresenterà un passo indietro (non solo in termini di pixel ma anche di qualità degli scatti probabilmente) rispetto al sensore da 108 Megapixel del Redmi Note 11 Pro 5G. A completare il comparto fotografico troveremo un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera anteriore sarà da 16 Megapixel.

Tra le specifiche, il nuovo POCO X4 Pro 5G includerà anche una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Il sensore di impronte digitali dovrebbe essere laterale. Per quanto riguarda il comparto software, troveremo Android 11 con MIUI 13, un dettaglio che, di certo, farà storcere il naso e che non fa ben sperare in vista di un futuro supporto software di lunga durata.

Da notare che in rete è apparso anche il wallpaper del nuovo POCO X4 Pro 5G che alleghiamo qui di seguito:

Quando debutterà il nuovo smartphone POCO?

I leak di questi giorni, pur chiarendo quasi nei minimi dettagli la scheda tecnica dello smartphone, non ci hanno ancora fornito una data precisa in merito alla presentazione ufficiale del nuovo POCO X4 Pro 5G. Bisogna sottolineare, in ogni caso, che sono ancora da definire anche i piani di commercializzazione del device che, di certo, si ritaglierà il suo spazio in India ma che potrebbe trovare posto anche nella sempre più grande offerta di smartphone di Xiaomi per il mercato europeo. Ne sapremo di più nelle prossime settimane.

In copertina POCO X3 Pro