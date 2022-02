Tra gli smartphone che si daranno battaglia per tutto il 2022 nella fascia premium vi sarà anche Motorola Edge 30 Pro, device che il produttore si prepara a lanciare sul mercato.

Ricordiamo che Motorola Moto Edge 30 Pro 5G altro non dovrebbe essere che una versione destinata al mercato globale di Motorola Moto Edge X30, ossia il primo smartphone ad arrivare sul mercato (in Cina) con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

La probabile scheda tecnica di Motorola Edge 30 Pro

La dotazione tecnica del nuovo smartphone di Motorola dovrebbe includere un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione 2.400 x 1.080 pixel, il supporto HDR10+ e un refresh rate capace di spingersi fino a 144 Hz, oltre a un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con supporto alla connettività 5G.

Ed ancora, tra le caratteristiche di Motorola Edge 30 Pro dovremmo trovare 8 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria integrata con tecnologia UFS 3.1 (senza la possibilità di espansione via MicroSD), il supporto alle connettività NFC, Bluetooth 5.2 e WiFi 6E, una scocca in materiali plastici, un lettore per le impronte digitali sulla parte laterale, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 68 W) e Android 12.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, infine, lo smartphone frontalmente dovrebbe vantare un sensore da 60 megapixel mentre sulla parte posteriore dovrebbe trovare spazio una tripla fotocamera (con un sensore principale da 50 megapixel con apertura F/1.9, Dual Pixel PDAF, uno stabilizzatore ottico d’immagine e il supporto alla registrazione dei video a risoluzione 4K, un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel con apertura f/2.2 e un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità).

La presentazione ufficiale dovrebbe essere in programma nell’ultima settimana di febbraio, probabilmente qualche giorno prima dell’inizio del Mobile World Congress 2022. Restiamo in attesa di scoprire quando sarà effettivamente disponibile sul mercato e, soprattutto, a quale prezzo.

