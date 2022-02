Sempre più utenti mobile sfruttano il proprio smartphone per i pagamenti e questo significa anche non avere la necessità di portare con sé il portafogli e ciò con Android 13 potrebbe divenire ancora più comune.

Stando a quanto si apprende da una modifica al codice dell’OS mobile di Google, infatti, i processori lanciati con Android 13 dovranno supportare l’Identity Credential Hardware Abstraction Layer (HAL) alla versione della funzionalità 202201 (o successiva), con la quale viene introdotto il supporto per la presentazione di più documenti durante un’unica transazione (come ad esempio la condivisione simultanea della patente di guida e della registrazione del veicolo).

In pratica, l’Identity Credential HAL consente l’archiviazione dei documenti in una parte hardware sicura del dispositivo, chiamata Trusted Execution Environment (o TEE), che dovrebbe renderli difficilmente accessibili al malintenzionato di turno.

Una grande novità in arrivo con Android 13

Il colosso di Mountain View non può imporre a tutti i dispositivi che saranno aggiornati ad Android 13 il supporto a tale funzionalità ma i nuovi device che arriveranno sul mercato con questa versione dell’OS (o con una successiva) dovranno invece vantarlo (la funzione in questione sarà inclusa tra i requisiti minimi richiesti da Google per l’approvazione di un dispositivo Android).

Il nuovo sistema studiato dal colosso di Mountain View potrà essere sfruttato dagli utenti non soltanto per le patenti di guida in formato digitale (che per esempio negli Stati Uniti stanno divenendo sempre più popolari) ma anche per altri tipi di documento, come i documenti di identità, la registrazione dei veicoli e le certificazioni sanitarie (incluso il Green Pass).

Ovviamente ci sono tanti problemi relativi alla sicurezza da affrontare, in quanto si tratta di memorizzare sullo smartphone dati altamente sensibili e che potrebbero essere sfruttati da malintenzionati ma senza dubbio gli utenti più smart troveranno decisamente più comodo avere tutto ciò di cui hanno bisogno (denaro, documenti di identità, patente di guida e ogni altro documento utile) nel proprio telefono, che sarà l’unica cosa da cui non dovranno mai separarsi.

