Il team di sviluppatori di Google nelle scorse ore ha dato il via al rilascio di una nuova versione di Google Home app e ciò sia per Android che per iOS: stiamo parlando della versione 2.48.1.9.

Ricordiamo che si tratta dell’app studiata dal colosso di Mountain View per consentire agli utenti di configurare, gestire e controllare i loro dispositivi Google Nest, Google Wifi, Google Home e Chromecast, oltre a migliaia di device smart home compatibili (come le luci, le videocamere, i termostati, ecc.), in modo da avere sotto controllo la propria abitazione (inclusa la sua sicurezza).

E così tra le principali funzionalità di Google Home app troviamo la possiblità di creare routine per accendere le luci, controllare il meteo, ascoltare le notizie, il tutto con un semplice comando.

Ed ancora, l’app permette anche di guardare da un’unica posizione tutti gli stream audio e video attivi sui propri dispositivi di casa compatibili, regolare il relativo volume di riproduzione, passare al contenuto successivo o cambiare rapidamente gli altoparlanti in funzione.

Le novità di Google Home app 2.48.1.9 per Android

Con questa nuova versione dell’applicazione migliora l’esperienza di gestione dei dispositivi Android TV associati grazie a un sistema basato su un D-pad o un’interfaccia a scorrimento.

Inoltre con tale release dell’app vengono introdotte delle piccole modifiche visive alle statistiche di utilizzo di Google Wifi (i dati relativi ai kbps vengono spostati negli angoli inferiori di ciascun grafico e sono leggermente più grandi per una migliore leggibilità mentre i pulsati sono stati riorganizzati). A seguire un’immagine della versione 2.47 (a sinistra) e una della versione 2.48 (a destra):

Non mancano, infine, la risoluzione di qualche bug riscontrato nelle precedenti release e il miglioramento complessivo della stabilità dell’applicazione.

Come scaricare la nuova versione dell’app

Potete scaricare la versione 2.48.1.9 dell’app Google Home per Android da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata) oppure dal Google Play Store attraverso il seguente badge: