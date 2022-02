Vodafone continua la campagna di sostituzione gratuita delle SIM inferiori a 128K per i suoi clienti. Dopo lo switch off del 3G della rete dell’operatore, i clienti Vodafone (così come i clienti di operatori virtuali su rete Vodafone) sono obbligati ad utilizzare un dispositivo almeno 4G oppure 5G. Il passaggio ad una nuova SIM non inferiore a 128K è, quindi, necessario per sfruttare la rete dell’operatore e le sue offerte. Si tratta di una procedura molto semplice. Ecco tutti i dettagli:

Sostituzione gratuita della SIM per alcuni clienti Vodafone

Il passaggio ad una SIM con capacità di almeno 128K è fondamentale per poter utilizzare la rete Vodafone. Con lo spegnimento del 3G, infatti, i clienti Vodafone sono vincolati ad utilizzare le reti 4G e 5G. Chi ha una vecchia SIM, incompatibile con le reti 4G, dovrà, quindi, fare i conti con una connettività molto limitata e con la possibilità di utilizzare esclusivamente il 2G.

Per risolvere questo problema, Vodafone continua a portare avanti la sua campagna di sostituzione gratuita delle SIM. I clienti dell’operatore che non hanno ancora sostituito la SIM potranno farlo, in modo completamente gratuito, entro il prossimo 31 dicembre. Per richiedere la sostituzione sarà sufficiente recarsi in un negozio Vodafone portando con sé un documento di identità.

Da notare che la promozione è riservata ai clienti selezionati dall’operatore. Tale elenco dovrebbe comprendere tutti i clienti con un’offerta ricaricabile o in abbonamento che ancora utilizzano una vecchia SIM incompatibile con le reti 4G e 5G. Chi ha una SIM Vodafone con capacità inferiore a 128K potrà recarsi in negozio per verificare la possibilità di sostituirla gratuitamente.

Come funziona il cambio SIM Vodafone

La procedura di cambio SIM con Vodafone ha, solitamente, un costo di 10 euro una tantum. Per i clienti selezionati che hanno la necessità di passare ad una SIM 128K, come sottolineato in precedenza, tale procedura è completamente gratuita, almeno fino alla fine dell’anno in corso. Per richiedere il cambio SIM è necessario andare in un Vodafone Store.

Il cambio SIM è una procedura semplice e pressocché immediata. Basterà consegnare la vecchia SIM all’addetto che provvederà ad effettuare un semplice aggiornamento del database Vodafone. Tale aggiornamento prevede la sostituzione del codice ICCID (il numero di serie della SIM) abbinato al numero di cellulare del cliente.

In sostanza, quindi, il numero di cellulare verrà trasferito dalla vecchia SIM (nel caso in oggetto, una non compatibile con il 4G) ad una nuova SIM 128K in grado di sfruttare al massimo la rete Vodafone. La nuova SIM sarà attiva nel giro di pochi minuti e, contestualmente, la vecchia SIM sarà completamente inutilizzabile.