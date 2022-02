Il recente arrivo di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sul mercato italiano — per non parlare delle ottime offerte che già stanno saltando fuori — ha acceso l’interesse di fan e appassionati e, se sullo store di Google sono attualmente disponibili soltanto delle cover basiche non troppo entusiasmanti, le alternative di qualità là fuori non mancano di certo.

Insomma, dopo avervi mostrato persino le novità della prima Developer Preview di Android 13 sul nostro Pixel, andiamo a scoprire delle belle cover da abbinare agli ultimi smartphone Made by Google.

Partiamo dalle proposte di Pela (pelacase.com), che realizza cover ecologiche (si tratta di un’azienda certificata Climate Neutral, per tutti i dettagli potete visitare questa pagina), oltre che decisamente gradevoli dal punto di vista estetico. Sono disponibili cover semplici, in versione wallet, con incisioni e col retro trasparente per non nascondere il particolare design di Google Pixel 6 (ecco la nostra recensione) e Google Pixel 6 Pro (ecco la nostra recensione). Ecco i link all’acquisto seguiti da alcune immagini:

Passiamo ora a delle belle cover in pelle disponibili su Amazon (vendute da Bellroy EU e spedite da Amazon):

