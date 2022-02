Il nuovo Motorola Edge 30 Pro è ad un passo dal debutto. Nei giorni scorsi, Motorola ha anticipato che il prossimo 24 febbraio si svolgerà un evento di presentazione che, quasi sicuramente, vedrà come protagonista proprio il nuovo flagship del brand. Lo smartphone punta a ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno del mercato Android offrendo specifiche tecniche di livello assoluto, a partire dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, nuovo chip di riferimento di Qualcomm già integrato da Motorola sul suo top di gamma per il mercato cinese.

Un nuovo leak di queste ore ci anticipa alcuni dettagli sul nuovo Motorola Edge 30 Pro. Lo smartphone includerà il supporto alla stilo, accessorio tornato di grande attualità anche grazie al nuovo Galaxy S22 Ultra. In arrivo c’è anche una cover con stand per lo smartphone. Vediamo, di seguito, tutti i dettagli relativi al nuovo top di gamma di Motorola che debutterà ufficialmente nelle prossime settimane.

Motorola Edge 30 Pro: ecco i primi accessori dello smartphone

In vista del debutto ufficiale del prossimo 24 febbraio, il nuovo Motorola Edge 30 Pro torna a far parlare di sé. Lo smartphone è, infatti, protagonista oggi di un nuovo leak firmato Evan Blass. L’insider ha diffuso alcuni render del futuro smartphone di Motorola che anticipano le caratteristiche del nuovo top di gamma oramai sempre più vicino alla presentazione ufficiale.

Il render qui di sotto ci mostra la particolare custodia con stand posteriore che può sostenere, senza problemi, lo smartphone. Accanto allo smartphone c’è anche una stilo che riporta anche il logo Motorola. Questo dettaglio ci conferma, quindi, che il nuovo smartphone del brand supporterà quest’utile accessorio, permettendo agli utenti di poter contare su funzionalità software aggiuntive e pensate per massimizzare la produttività.

Da notare che il supporto al pennino non dovrebbe essere accompagnato dalla presenza di uno slot integrato nello smartphone. L’accessorio andrà acquistato separatamente e non potrà essere custodito all’interno dello smartphone. Questo dettaglio potrebbe limitare in misura significativa la diffusione della stilo e il suo utilizzo tra i futuri possessori del Motorola Edge 30 Pro.

Le specifiche del top di gamma

La scheda tecnica del nuovo Motorola Edge 30 Pro sembra essere oramai delineata quasi integralmente. Lo smartphone dovrebbe presentare un display OLED da 6.7 pollici di diagonale. Il pannello avrà risoluzione Full HD+ e potrà contare anche su di un refresh rate da 144 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, come sottolineato in precedenza, ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 che sarà supportato da varie combinazioni di RAM e storage (probabilmente 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage).

Tra le specifiche tecniche troveremo una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 68 W. Lo smartphone includerà anche una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà da 50 Megapixel. Lato software troveremo Android 12. Il prezzo è ancora da valutare mentre la data di uscita dello smartphone sul mercato europeo sarà fissata per il prossimo mese di marzo. Appuntamento al prossimo 24 febbraio per tutti i dettagli ufficiali sul nuovo smartphone.