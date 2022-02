In questi giorni Iliad è al centro dell’attenzione in quanto ha ufficializzato che desidera acquistare Vodafone Italia. Dopo alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi, prontamente smentite dal’A.D. di Iliad, il gruppo francese ha espresso la propria volontà di acquistare Vodafone Italia formulando un’offerta da 14 miliardi di euro.

Sembra che Vodafone non accetterà la proposta di Iliad

Al momento nessuna delle parti si è ufficialmente sbilanciata in merito alla trattativa, ma un presunto comunicato non ufficiale e apparentemente diretto alla rete vendita afferma che Vodafone non accetterà l’offerta di Iliad.

Se questo fosse vero potrebbero aprirsi vari scenari. Iliad potrebbe ad esempio rilanciare con una nuova offerta, oppure abbandonare la trattativa. Resta comunque un dettaglio non da poco il “silenzio stampa” di Vodafone Italia in merito a questa vicenda di grande clamore mediatico per le telecomunicazioni nel Bel Paese.

In ogni caso l’operazione dovrà essere approvata da AGCOM e richiederà tempi lunghi per essere eventualmente finalizzata, come accaduto in occasione della fusione tra Wind e Tre. Se l’affare andasse in porto Fastweb potrebbe diventare il quarto operatore, visto che da tempo spinge per avere una rete proprietaria.

