Il team di sviluppatori di Instagram è sempre impegnato in un lavoro di miglioramento di questo popolare social network e negli ultimi tempi ha prestato particolare attenzione all’aspetto della sicurezza degli utenti e alla salvaguardia della loro privacy.

Alla fine dello scorso anno, il team di Instagram ha iniziato a testare una nuova esperienza per consentire alle persone di vedere e gestire la propria attività su questo social network in un unico posto e finalmente è arrivato il momento di metterla a disposizione di tutti gli utenti.

L’annuncio dell’introduzione di questa novità arriva in occasione del Safer Internet Day e rientra tra le iniziative portate avanti da Instagram per rendere la piattaforma sempre più sicura, soprattutto per i più giovani.

Su Instagram arriva La tua attività

Tale nuova esperienza è chiamata “La tua attività” e grazie ad essa gli utenti avranno la possibilità di gestire in blocco (e quindi eliminare o archiviare) i loro contenuti (i post, le storie e i contenuti IGTV e Reels) e le loro interazioni (i commenti, i Mi piace, le reazioni di story sticker, ecc.).

Inoltre, gli utenti avranno la possibilità di ordinare e filtrare i loro contenuti e le interazioni per data e di cercare commenti passati, Mi piace e risposte alle storie attraverso appositi intervalli di tempo specifici, il tutto in un unico posto.

Ed ancora, attraverso La tua attività sarà possibile trovare contenuti che sono stati cancellati o archiviati di recente, controllare la cronologia delle ricerche effettuate, vedere i link che sono stati visitati ed essere informati sulla quantità di tempo che si è trascorsa sulla piattaforma, scaricando le relative informazioni.

Se desiderate accedere alla sezione “La tua attività” dovete andare sul vostro Profilo e toccare il menu nell’angolo in alto a destra, selezionando quindi la relativa voce.

