Di tanto in tanto ci capita di parlare di truffe telefoniche e tentativi di phishing a cui gli utenti mobile sono esposti e nelle scorse ore Iliad ha reso noto che al momento è in atto una campagna che pare abbia ad oggetto i suoi clienti.

Stando a quanto è stato reso noto dall’operatore, infatti, gli utenti che navigano con la rete Iliad potrebbero visualizzare un banner o dei popup pubblicitari che simulano quelli tipici di Iliad e invitano a partecipare ad un finto concorso con la promessa di prestigiosi premi (ovviamente inesistenti).

In corso un nuovo tentativo di truffa ai danni dei clienti Iliad

Il banner in questione parla di un “Programma di incentivazione clienti di Iliad” e prova a convincere le vittime a partecipare usando come “esche” alcuni prestigiosi prodotti, come il Samsung Galaxy S20, l’Apple iPhone 13 Pro e l’Apple MacBook Pro: l’obiettivo di questa campagna di phishing è sottrarre agli utenti i propri dati personali, convincendoli ad inserirli su siti Web che simulano quelli ufficiali.

Pare quasi scontato evidenziare che Iliad non ha nulla a che vedere con questo tentativo di truffa e l’operatore telefonico ha già informato le competenti autorità di questa iniziativa in corso, con la speranza che i responsabili possano essere rapidamente individuati e puniti.

Nel caso in cui si dovesse visualizzare questo banner, il consiglio è quello di chiudere immediatamente la pagina Web e, soprattutto, di non cliccare su alcun link né inserire i propri dati personali. Il medesimo consiglio vale ovviamente anche nel caso in cui tale “proposta” dovesse arrivare via email.

Del resto, nessuno regala niente e i prodotti “promessi” sono tutti molto costosi e già questo dovrebbe fare nascere qualche sospetto nelle potenziali vittime.

Per segnalare eventuali tentativi di truffa è possibile rivolgersi alla Polizia Postale.

