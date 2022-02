Giornata ricca di aggiornamenti software quella odierna, a ricevere update più o meno consistenti sono una serie di dispositivi Xiaomi e un Motorola. Senza perderci in inutili preamboli, vediamo subito chi ha beneficiato e di cosa.

Xiaomi Pad 5 riceve la MIUI 13 Global stabile

Dopo averlo già ricevuto sulla sua versione cinese, ora anche la variante europea di Xiaomi Pad 5 riceve l’aggiornamento alla MIUI 13 stabile; l’update porta il firmware alla versione V13.0.1.0.RKXMIXM il cui changelog parla in generale di prestazioni, stabilità e sicurezza generali migliorati. In più ovviamente, vengono introdotte tutte le nuove funzioni caratteristiche della nuova interfaccia di Xiaomi e i nuovi sfondi, ma la versione di Android rimane la 11. L’aggiornamento ha un peso di 495 MB ed è in fase di distribuzione via OTA.

Xiaomi Mi 11 lite 5G riceve Android 12 con MIUI 13

Un altro dispositivo della famiglia Xiaomi, Mi 11 Lite 5G, riceve in Cina la MIUI 13, questa volta basata su Android 12. L’aggiornamento del peso di 4,4 GB porta il firmware alla versione V13.0.7.0.SKICNXM, in distribuzione via OTA nel paese asiatico; la maggior parte delle novità riguarda variazioni e nuove ottimizzazioni al sistema. Il changelog è particolarmente corposo e ve lo riportiamo di seguito:

Mi Smart Hub

L’handoff è ora senza soluzione di continuità tra telefoni e tablet Xiaomi in cui è applicabile lo stesso account Mi

Le app possono essere trasferite senza problemi tra telefoni e tablet

I codici di verifica su un telefono possono ora essere copiati su un tablet

Le foto scattate con un telefono possono essere visualizzate istantaneamente su un tablet

I tablet possono connettersi all’hotspot portatile con un solo tocco

È ora disponibile una nuova opzione per scattare una foto con la fotocamera del telefono

Protezione della privacy

È possibile aggiungere filigrane protettive come motivo che viene visualizzato sull’intera immagine proteggendola dall’uso non autorizzato

Introduzione di meccanismi di protezione antifrode completi che includono avvisi, etichette ufficiali e protezioni per le transazioni

La modalità di navigazione in incognito limita le autorizzazioni di fotocamera, microfono e posizione

L’immissione sicura protegge tutto il testo inserito

La telecamera per la privacy mostra il tuo viso e maschera il resto dell’immagine solo quando è richiesto il riconoscimento facciale

Widget

Un nuovo ecosistema di widget offre molti elementi che possono rendere la tua schermata Home più informativa

Nuovi splendidi widget per app di sistema e di terze parti

Molti widget personalizzabili, inclusi diversi orologi, firme e adesivi

Miglioramenti e ottimizzazioni di base

Migliore riconoscimento dei comandi vocali in modalità Accessibilità

Supporto per l’accessibilità migliorato per telefono, orologio, meteo e temi

Protezione della privacy, navigazione web sicura e feed migliore

I nodi della mappa mentale ora sono più convenienti e intuitivi

Finora il portafoglio sembra migliore ora

Reattività per tutti i sistemi e per le app di terze parti più popolari

La schermata iniziale non solo si sta rivelando più fluida ma anche reattiva

Può aprire app come finestre mobili direttamente dalla barra laterale

MIUI 12.5 arriva su Xiaomi Mi Note 10 Lite

Xiaomi Mi Note 10 Lite sta ricevendo in queste ore un aggiornamento basato su MIUI 12.5 e Android 11 in varie zone tra cui Europa, Russia e Turchia. L’update del peso di 2,8 GB, oltre a introdurre le patch di sicurezza di gennaio 2022, prevede un’ottimizzazione della gestione operativa del dispositivo, migliora la sicurezza del sistema e ne aumenta stabilità e affidabilità. La build per l’Europa porta il sistema alla versione V12.5.6.0.RFNEUXM ed è in fase di roll out.

Xiaomi Mi 10i riceve le patch di sicurezza di gennaio e poco altro

La versione indiana di Xiaomi Mi 10i sta ricevendo un aggiornamento, sempre basato su MIUI 12.5 e Android 11, in cui vengono introdotte principalmente le patch di sicurezza di gennaio 2022. Nonostante l’update abbia un peso di 3,6 GB, portando il firmware alla versione V12.5.4.0.RJSINXM, le altre novità introdotte riguardano modifiche apportate all’interfaccia utente, al fine di renderla più attraente. Infine sono stati aggiunti alcuni strumenti per la privacy, come la protezione degli appunti e il meccanismo Sandbox per l’archiviazione dei file.

Motorola Moto G Pro riceve Android 12 stabile

L’aggiornamento per Motorola parte dal Regno Unito, ma dovrebbe essere in graduale distribuzione anche altrove; Moto G Pro riceve Android 12 stabile portando la versione firmware alla SOPR32.44-11-8. Vengono introdotte tutte le caratteristiche e funzionalità software dell’ultima versione del robottino verde, tra cui il nuovo design Material You, un nuovo pannello delle notifiche, nuovi widget e tanto altro. Se possedete questo dispositivo, tenete d’occhio la sezione Aggiornamento di Sistema delle Impostazioni, perché l’update è in distribuzione via OTA.