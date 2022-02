Prende il via oggi, 7 febbraio, la nuova iniziativa promozionale dedicata al San Valentino 2022 da MediaWorld, una delle maggiori catene italiane di elettronica di consumo e tra le più attive online: le offerte del volantino Red Price sono valide sia online che nei punti vendita fisici, toccano una miriade di prodotti tech e saranno disponibili proprio fino al prossimo 14 febbraio.

Come al solito, MediaWorld prevede anche la possibilità di acquistare a rate a tasso zero (come sempre, è possibile il finanziamento a tasso zero in 20 rate su tutti gli acquisti a partire da 199 euro).

Offerte MediaWorld Red Price (7–14 febbraio 2022)

Per questo nuovo volantino, MediaWorld ha scelto lo slogan “Lasciati tentare dai prezzi irresistibili, anche a Tasso Zero“; in questa sede ci soffermeremo soltanto sulle offerte riguardanti gli smarphone e i tablet Android, con giusto una manciata di extra.

Smartphone in offerta da MediaWorld

Tablet in offerta da MediaWorld

Altri prodotti in offerta da MediaWorld

Queste e tutte le altre offerte del volantino di MediaWorld sono disponibili al link sottostante:

