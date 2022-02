Surferz è un’applicazione italiana sviluppata appositamente per chi ama cavalcare le onde con la tavola da surf e desidera tenere traccia delle proprie sessioni sportive.

L’app è rivolta ai surfisti che vogliono creare un diario delle delle uscite annuali per conteggiarle e annotare la loro qualità.

L’app Surferz permette di tracciare le sessioni di surf

Surferz offre la possibilità di tenere traccia delle proprie uscite e valutarle con un punteggio da 1 a 5, nonché di descriverne l’esperienza attraverso delle semplici icone che permettono di esprimere la propria percezione dell’uscita, la qualità delle onde, delle condizioni meteo e il grado di affollamento. Previous Next Fullscreen L’applicazione memorizza tutte le informazioni su un calendario e permette di effettuare il backup dei propri dati su qualsiasi destinazione.

Surferz è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da un acquisto in-app opzionale da 4,89 euro necessario per passare alla versione Pro che sblocca le funzionalità di backup dei dati. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.