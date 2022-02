Xiaomi 11 Lite 5G NE è uno degli smartphone più interessanti di fascia media del 2021, grazie a un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e a un design particolarmente convincente. A proposto in offerta questa volta ci pensa MediaWorld che, in tutte le colorazioni, ha deciso di scontarlo del 18,04% inserendolo nella sua promozione NO IVA del weekend in corso. L’offerta odierna è di quelle da prendere al volo nel caso foste alla ricerca dunque di un buon telefono a meno di 300 Euro, soprattutto se buone fotocamere e prestazioni sono fra i vostri desiderata.

Ottime offerte per Xiaomi 11 Lite 5G NE

Il medio gamma di Xiaomi si distingue per un design molto curato, con uno spessore ridotto (6,81 millimetri), nonostante la batteria da 4.250 mAh, e un peso di appena 158 grammi, una piuma rispetto alla maggior parte degli smartphone attuali, considerata la presenza di un display da 6,55 pollici. La fotocamera poi è un altro suo punto di forza dato che permette di ottenere ottimi scatti con una buona luminosità, l’autonomia è molto buona, coprendo senza problemi una giornata piena di utilizzo. Insomma si tratta di uno smartphone completo a 360° come abbiamo più volte ribadito nella recensione e nei vari confronti.

Grazie all’iniziativa NO IVA WEEK del 5 e 6 febbraio 2022, è disponibile all’acquisto da MediaWorld al prezzo di soli 286,04 Euro invece di 349 Euro (prezzo medio online). Lo sconto è automatico a carrello e già visibile nella pagina prodotto. Disponibile in tutte le colorazioni, salvo esaurimento scorte:

A un prezzo ancor più vantaggioso è disponibile su eBay in via eccezionale, ovvero 279 Euro (anche nella colorazione verde).