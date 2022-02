Il 2021 è stato un altro anno complicato per il mercato europeo degli smartphone, caratterizzato da momenti positivi ed altri un po’ meno e ciò soprattutto per gli effetti della pandemia di Conoravirus, che si sono fatti sentire in modo diverso rispetto al 2020 ma che, ad ogni modo, non hanno risparmiato difficoltà, a partire dall’ormai noto problema della carenza delle componenti.

Stando al nuovo report di Counterpoint Research, nel complesso in Europa il mercato degli smartphone è cresciuto dell’8% su base annua ma, se si considera che il 2020 ha fatto registrare un -14% di vendite, il settore non è ancora tornato ai livelli precedenti alla pandemia.

Com’è andato il settore smartphone in Europa nel 2021

A guidare la classifica delle vendite di smartphone in Europa troviamo Samsung con il 32% di market share, seguita da Apple con il 26% e da Xiaomi con il 20%:

C’è un grafico pubblicato da Counterpoint Research che è piuttosto significativo per quanto riguarda l’andamento dei principali produttori di smartphone in Europa e dal quale emerge che Samsung ed Apple nel corso del 2021 hanno incontrato qualche difficoltà ma poi si sono riprese mentre inversa è la situazione di Xiaomi, che ha fatto registrare i migliori risultati in estate, per poi andare via via peggiorando:

In particolare, a giugno Xiaomi è riuscita a divenire il primo produttore di smartphone in Europa (ciò anche a causa dei problemi di carenza di componenti che hanno messo Samsung in grande difficoltà) ma non è riuscita a mantenere tale primato per molto tempo e da luglio è iniziato un declino che l’ha riportata in terza posizione.

I dati relativi al quarto trimestre del 2021 evidenziano le difficoltà di Xiaomi, che con un market share del 15% ha fatto registrare su base annua una diminuzione rilevante (-17%):

Il primo trimestre del 2022 ci dirà se Xiaomi ha davvero difficoltà a vendere smartphone nel Vecchio Continente. La serie Xiaomi 12 sarà in grado di tenere testa a Samsung Galaxy S22 e iPhone 13?

