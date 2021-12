WhatsApp è senza dubbio l’app di messaggistica più amata e utilizzata in Italia e Meta nelle versioni beta è solita fornire indizi sulle future funzionalità che l’app andrà a ricevere. WhatsApp beta, arrivata alla versione 2.21.25.17, porta con sé nuove informazioni riguardanti le Community, che arriveranno prossimamente a portare una ventata d’aria fresca a un’app già piena di funzioni. Per ora comunque questa funzionalità resta work-in-progress quindi non è disponibile agli utenti, anche se sono visibili indizi sul suo funzionamento.

Come detto, le Community sono in fase di sviluppo già da qualche tempo e ci sono stati riscontri di ciò in precedenti versioni beta di WhatsApp. Le Community saranno spazi privati che gli admin di più di un gruppo potranno avere più controllo sui propri gruppi. Da quello che è intuibile dallo screenshot di WABetaInfo, quando si va a costituire una Community, il creatore avrà modo di collegare più gruppi nella stessa Community. Per fare un esempio, un corso di laurea può essere considerato una Community che al suo interno racchiude le varie materie.

Nella pratica le Community serviranno agli amministratori di vari gruppi per gestire meglio i gruppi collegati tra loro e questo avrà un impatto positivo anche sugli utenti di suddetti gruppi. Ad esempio, gli utenti che si uniscono a una Community, potranno visualizzare tutti i contenuti dei gruppi collegati ad essa, ma se uno di questi venisse scollegato, allora i suoi contenuti non sarebbero più disponibili per tutti. Ovviamente quando un utente lascia la Community, non potrà più avere accesso ai gruppi ad essa collegati.

Purtroppo non è ancora dato sapere quando arriverà questa utile funzione ma vista la magnitudine delle novità portate da essa è lecito aspettarsi che la data di rilascio di tale feature non sia certamente vicina. Come spesso accade in questi casi è altamente probabile che molte cose cambino prima della release finale, in quanto il processo di sviluppo prevede diverse fasi di affinamento e scelta delle varie opzioni disponibili.