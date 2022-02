Nelle ultime ore di ieri, 31 gennaio 2022, l’applicazione di Telegram ha ricevuto un nuovo aggiornamento che l’ha portata alla versione 8.5.0 e ha introdotto una serie di novità — tra cui gli sticker video — e miglioramenti, che vanno a rifinire ulteriormente l’esperienza d’uso dell’apprezzato servizio di messaggistica istantanea. Scopriamole tutte.

Telegram: le novità dell’aggiornamento alla versione 8.5.0

Le novità del nuovo aggiornamento presentato da Telegram possono essere sintetizzate in: sticker video facili da creare, migliori reazioni ai messaggi — con più animazioni compatte e un maggior numero di emoji disponibili —, un nuovo tasto dedicato per tenere sotto controllo le reazioni non viste, una migliore esperienza di navigazione tra le chat e altri miglioramenti secondari.

Sticket video: cosa sono e come si creano

La novità viene presentata da Telegram con la premessa di un po’ di autocelebrazione: il popolare servizio rimarca come i propri sticker animati offrano una qualità e un’efficienza senza pari (ciascuno sticker ha bisogno di meno di 30 KB di dati), tuttavia ricorda altresì come la loro creazione non sia alla portata di tutti, rendendo necessari una certa esperienza e l’utilizzo di un software specializzato come Adobe Illustrator.

La nuova funzione degli sticker video nasce proprio dalla volontà di eliminare questa barriera e dare spazio alla creatività di tutti gli utenti. Gli sticker video, come si intuisce dal nome, sono il frutto della conversione in sticker di normali video: grazie al supporto di questa funzione, tutti possono creare facilmente i propri sticker animati usando un qualsiasi programma di editing video.

Per la pubblicazione dei set si può fare riferimento al solito bot @Stickers, ma è possibile anche aggiungere i nuovi set creati da altri. Per maggiori dettagli, Telegram invita a consultare il Manuale degli sticker video e ricorda che «Gli sviluppatori possono usare la Sticker Import API per creare potenti app per creare e importare sticker su Telegram».

Come migliorano le reazioni ai messaggi

Protagoniste dell’ultimo aggiornamento dello scorso anno, le reazioni di Telegram vengono ora migliorate attraverso l’implementazione di animazioni più compatte. Non manca comunque la possibilità di inviare un effetto più grande: per farlo, è sufficiente tenere premuto su una delle reazioni disponibili nel relativo menu.

Al pari delle simpatiche emoji interattive, adesso anche le reazioni ai messaggi di Telegram sono sincronizzate, questo vuol dire che anche i destinatari vedranno le animazioni in tempo reale. Inoltre, dal momento che Telegram intende le reazioni anche come uno strumento per rispondere a domande o mostrare approvazione (oltre che per esprimere emozioni), le ha arricchite con lo stato di lettura: al pari di riposte e menzioni, allorquando i messaggi dell’utente presentino delle reazioni non ancora visualizzate viene ora mostrato un nuovo pulsante ♡.

Adesso ci sono più reazioni ed emoji interattive

In aggiunta ai miglioramenti appena descritti, il nuovo aggiornamento di Telegram porta anche cinque nuove reazioni, ovvero , utilizzabili dagli utenti. Queste nuove reazioni possono essere sfruttate anche come emoji interattive: basta inviare o singolarmente in qualsiasi chat privata e toccare l’emoji per attivare l’animazione sincronizzata sullo schermo di mittente e destinatario.

Come migliora la navigazione tra le chat

Per quanto riguarda i miglioramenti introdotti da Telegram per la navigazione tra le chat, adesso, quando gli utenti passano ai canali successivi non letti oppure si spostano tra le chat, è sufficiente tenere premuto il tasto “Indietro” per tornare a una chat specifica. Alla lista verranno aggiunte anche le chat aperte da messaggi inoltrati, link, username, profili e quant’altro.

Altre novità

Infine, Telegram segnala il lavoro svolto per risolvere problemi noti, con particolare riferimento al miglioramento della qualità delle chiamate, all’aggiunta del supporto alla traduzione nelle pagine Apertura rapida (e bio su iOS) e dell’opzione per inviare messaggi silenziosi nel menu di condivisione. Su iOS, infine, sono state introdotte delle animazioni quando vengono toccate le icone della barra delle schede.

Come aggiornare Telegram per Android

Tutte le funzioni appena descritte sono già disponibili per tutti gli utenti con l’ultimo aggiornamento di Telegram per Android scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante e su APK Mirror.