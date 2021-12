Telegram ha deciso di sparare in anticipo i fuochi d’artificio, concludendo il 2021 con una serie di novità interessanti: dal filtro anti-spoiler alle reazioni ai messaggi, passando per i QR code a tema e le traduzioni, la carne al fuoco è davvero tanta.

Telegram: le novità dell’aggiornamento

Nessuna di queste novità, va detto, giunge inattesa, ma tutte vanno comunque a rendere l’esperienza d’uso di Telegram ancora più completa ed interattiva (sebbene la sicurezza, secondo la concorrenza, sia tutt’altro che soddisfacente).

Reazioni ai messaggi

Quello appena rilasciato è il dodicesimo aggiornamento dell’anno per l’app di Telegram e la prima novità da scoprire è quella di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa per il canale Beta: le reazioni ai messaggi. Come già accade su numerose altre piattaforme, Telegram permette di lasciare reazioni ai messaggi — sia propri che altrui — sotto forma di emoji.

Toccando due volte è possibile lasciare una reazione rapida — quella predefinita può essere modificata su Android seguendo il percorso Impostazioni chat > Reazione rapida —, in alternativa basta toccare il messaggio e scegliere tra quelle disponibili.

La disponibilità della funzione varia tra chat private, gruppi e canali: mentre nelle prime sono sempre attive, negli altri sono gli amministratori a poter scegliere (Pagina di info > Modifica > Reazioni) se attivarle e quali rendere utilizzabili, usufruendo in questo modo di un altro metodo semplice per raccogliere feedback.

Nuova formattazione a prova di Spoiler

Gli spoiler non piacciono a nessuno, pertanto questa nuova funzione di Telegram, anch’essa anticipata di recente, tornerà utile a molti utenti. Nascondere il testo da inviare per non indispettire amici e conoscenti è molto semplice: basta selezionare il testo appena digitato e scegliere la nuova formattazione “Spoiler“. La porzione di messaggio nascosta non risulterà visibile neppure nella lista delle chat e nelle notifiche. Il testo occultato può essere rivelato con un semplice tap.

Traduzione in app dei messaggi

Gli utenti usano Telegram in tutto il mondo, capita dunque di sfruttarlo anche per rimanere in contatto con amici che parlano altre lingue oppure per tenere d’occhio canali e gruppi internazionali.

Per questi e altri motivi è decisamente molto comodo poter effettuare la traduzione istantanea in-app di qualsiasi messaggio semplicemente toccandolo e poi selezionando l’opzione Traduci. Attivare la funzione — disponibile su tutti gli Android, mentre su iOS solo dalla versione 15 in poi — è molto semplice: basta entrare in Impostazioni > Lingua e poi abilitare il relativo flag.

Codici QR a tema

Questa funzione è simpatica, ma decisamente meno utile di quelle descritte fino a questo momento. La possibilità di generare un codice QR non è nuova per gli utenti con username pubblico e ciò vale anche per gruppi, canali e bot. Tuttavia adesso è possibile personalizzare anche il QR code da condividere (o stampare o pubblicare), andando a scegliere colori e motivi desiderati tra quelli disponibili.

Cresce il numero delle emoji interattive

Se le reazioni sono l’aggiunta più recente di Telegram, il servizio offre da molto tempo tante altre possibilità per esprimersi senza usare parole, come le emoji interattive. Queste ultime sono sfruttabili sia nelle chat 1-a-1 che nei gruppi e il loro numero è in costante crescita. Questa volta gli animatori di Telegram hanno aggiunto le versioni interattive di .

Novità per macOS

Infine, c’è una piccola novità per gli utenti di Telegram per macOS: i menù contestuali sono stati ridisegnati con l’aggiunta di nuovi suggerimenti per le scorciatoie e con l’introduzione di icone animate per tutti gli offetti dei menù nell’applicazione.

Come aggiornare Telegram per Android

Tutte le funzioni appena descritte sono già disponibili per tutti gli utenti con l’ultimo aggiornamento di Telegram per Android scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.