Gboard di Google è una delle tastiere per dispositivi Android più apprezzate ed è sicuramente una delle più ricche di funzioni, tra queste figura anche la Emoji Kitchen, che permette agli utenti di creare una miriade di simpatiche combinazioni per vivacizzare le proprie conversazioni.

Gboard di Google: ultime novità dell’Emoji Kitchen

Qualche mese fa vi avevamo parlato approfonditamente di come Google avesse deciso di potenziare l’Emoji Kitchen di Gboard, aprendo all’utilizzo da parte degli utenti delle combinazioni di emoji più fantasiose. Sul finire dell’anno, poi, il colosso di Mountain View era intervenuto nuovamente anche su questo punto per ampliare ulteriormente le possibilità di questa funzione. A tal proposito, nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato alcune delle combinazioni più divertenti che è possibile realizzare grazie a Gboard.

Adesso, giusto in tempo per il Capodanno lunare 2022 — che ricorrerà martedì 1 febbraio 2022 — l’Emoji Kitchen si è rimessa al lavoro e ha reso disponibili nuove combinazioni aventi come protagonista la tigre (secondo il calendario cinese, stiamo per entrare nell’Anno della Tigre).

A dirla tutta, i primi avvistamenti di questi nuovi sticker sono avvenuti con l’aggiornamento della tastiera alla versione beta 11.4. Premesso che, essendo l’Emoji Kitchen in funzione già dal 2020 (anche se la svolta verà risale, come detto, a pochi mesi fa), è strano che ancora non ci fossero queste possibilità di mix a tema tigri, la comodità dell’implementazione di Google consiste anche nell’aiutare gli utenti a scoprire i nuovi sticker: è sufficiente digitare una delle innumerevoli emoji supportate per vedersi suggerire di volta in volta qualche nuova combinazione.

Detto questo, vediamo subito alcuni dei mix più divertenti, che comprendono una tigre in compagnia di un leone e persino un “tiger king”.

Come aggiornare Gboard di Google

Come detto, queste nuove combinazioni sono state avvistate a partire dalla versione beta (ecco il link per entrare nel programma di test), in ogni caso l'aggiornamento più recente di Gboard è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

