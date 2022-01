WeWard è un’applicazione per il fitness che premia il movimento con delle ricompense calcolate sulla base di quanto l’utente cammina.

L’app mette a disposizione un divertente contapassi e una selezione di luoghi nelle vicinanze, offrendo l’opportunità di migliorare la forma fisica e riscoprire la città, il quartiere e i relativi negozi.

L’app WeWard vi paga per camminare

L’applicazione permette di guadagnare Ward ogni giorno per ogni passo compiuto e per ogni sfida sportiva completata. I Ward ottenuti possono essere convertiti in premi, donazioni a enti di beneficenza, buoni sconto o voucher.

WeWard calcola accuratamente i passi utilizzando il contapassi di Apple Health, anche quando lo smartphone è in tasca, inoltre utilizza i dati dell’app di Apple per rilevare il numero di piani, le calorie attive bruciate e la distanza percorsa, in modo da tracciare le prestazioni e i progressi.

L’app propone una serie di sfide da completare adatte a tutti i livelli e con l’aiuto della mappa consente di trovare tutte le offerte e approfittare degli sconti speciali nei negozi più vicini.

Naturalmente non si parla di grossi guadagni, ma di pochi euro al mese che possono essere accreditati sul proprio conto oppure convertiti in sconti e carte regalo.

WeWard è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app. A seguire trovate il badge per individuare la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.