Continuano a trapelare informazioni sulla prossima gamma Samsung Galaxy S22, dopo le ultimissime riguardo al design, oggi torniamo a parlare di accessori e colorazioni.

Le custodie ufficiali di Samsung Galaxy S22 Ultra

Grazie al rivenditore di accessori MobileFun, possiamo farci una chiara idea di quelli che saranno gli accessori ufficiali del prossimo top di gamma della casa coreana. L’elenco consiste in cover trasparente, cover trasparente da appoggio, cover in pelle, custodia protettiva da appoggio, cover in silicone, cover in silicone con cinturino, cover Smart Clear View e cover Smart LED View.

Le custodie che vedete nella galleria qui sopra saranno disponibili come segue:

Copertura trasparente: trasparente

Copertura trasparente in piedi: trasparente

Rivestimento in pelle: nero, bordeaux, grigio chiaro

Custodia protettiva in piedi: blu navy, bianca

Cover in silicone: nero, bordeaux, lavanda, verde oliva

Cover in silicone con cinturino: blu navy

Custodia Smart Clear View: nera, bordeaux, bianca

Smart LED View Cover: nero, grigio

Nuova colorazione rossa per Samsung Galaxy S22 Ultra

Dopo che ieri un leaker aveva diffuso i dettagli sulla colorazione verde del prossimo Samsung Galaxy S22 Ultra, oggi grazie a Yogesh Brar possiamo farci un’idea di quale aspetto avrà lo smartphone nella sua variante rossa. Tramite Twitter infatti è stato diffuso quello che dovrebbe essere il codice colore della variante, ovvero #B61919. I colleghi di Let’s Go Digital hanno subito provveduto a creare un render che potete ammirare qui sotto.

Alcuni forse potranno notare la differenza con la colorazione rosso borgogna che Samsung utilizzò su Galaxy S8 e S9, qui si tratta di una variante più brillante e chiara ma comunque altrettanto elegante. In realtà il colosso coreano ha già adottato diverse varianti di rosso su alcuni dei suoi dispositivi (Galaxy S10, Galaxy S20 FE, Galaxy S21), ma è la prima volta che la versione Ultra beneficerà di questa variante cromatica.