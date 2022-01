Il mercato smartphone globale torna (quasi) ai livelli pre-pandemia. Il dato viene confermato dalla recente analisi di Canalys che conferma la ripresa del settore, in netta crescita nel passaggio dal 2020 al 2021. Apple guida il mercato nel Q4 2021, registrando però risultati in linea con quelli dell’anno precedente, mentre è Samsung ad aggiudicarsi la prima posizione tra i produttori per smartphone venduti nel corso del 2021 con i Galaxy che superano le vendite degli iPhone. Vediamo i dettagli completi.

Il mercato smartphone cresce del +7% nel 2021

L’analisi di Canalys conferma il ritorno del mercato smartphone ai livelli pre-pandemia, soprattutto grazie ad un primo semestre di forte crescita. Secondo i dati rivelati dall’istituto, infatti, il quarto trimestre del 2021 si è chiuso con un totale di 363 milioni di unità vendute in tutto il mondo e con una crescita del +1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Complessivamente, il 2021 si chiude, invece, con un totale di 1.35 miliardi di smartphone venduti con un incremento, rispetto al 2020, del +7%. Il settore è tornato quasi ai livelli pre-pandemia, arrivando a sfiorare il risultato ottenuto nel 2019, quando il totale di smartphone venduti fu di 1.37 miliardi di unità. Il risultato è legato, come mostra anche il grafico qui di sotto, ad un primo semestre molto positivo in rapporto al primo semestre del 2020, pesantemente influenzato dalla pandemia.

Apple guida il Q4, Samsung è leader di vendite del 2021

Passiamo ora all’analisi delle vendite dei singoli produttori. Apple domina il mercato nel quarto trimestre del 2021. Per la casa di Cupertino si registra un totale di 82.7 milioni di iPhone venduti ed un market share del 23%. Le vendite degli iPhone sono cresciute del +1% rispetto allo stesso trimestre del 2020 seguendo, quindi, l’andamento dell’intero mercato smartphone globale.

Alle spalle di Apple troviamo Samsung, con 70.5 milioni di unità vendute ed una crescita del +14% rispetto all’anno precedente. Samsung è anche il brand che registra la crescita più marcata, tra i Top 5 del settore, nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno. Terza posizione per Xiaomi che chiude con 45.4 milioni di unità vendute ed un incremento del +5% rispetto al Q4 2020.

Ecco i dati del quarto trimestre del 2021:

La classifica relativa alle vendite del 2021 vede un cambio al vertice rispetto all’ultimo trimestre dell’anno. Samsung conquista la leadership con 274.5 milioni di smartphone venduti ed un market share del 20%. Rispetto al 2020, la casa coreana ha registrato un incremento del +7%, seguendo quindi l’andamento dell’intero mercato smartphone globale. Da notare che sono circa 8 milioni le unità di Galaxy con display pieghevole spedite nel corso del 2021. Si riduce leggermente il vantaggio di Samsung rispetto ad Apple, seconda con 230 milioni di iPhone venduti ed un incremento del +11% rispetto allo scorso anno.

Da segnalare l’ottimo dato di Xiaomi. Per la casa cinese, infatti, ci sono 191 milioni di smartphone venduti nel corso del 2021 con un incremento del +28% rispetto ai dati dell’anno precedente. Rispetto al 2020, Xiaomi ha venduto nel 2021 circa 40 milioni di smartphone in più a livello globale. Quarta posizione assoluta per OPPO che chiude con 145 milioni di smartphone venduti in tutto il mondo ed un incremento del +22% su base annua. Da notare che le vendite di OnePlus sono incluse nel dato di OPPO.

Completa la Top 5 dei principali produttori di smartphone il brand vivo che chiude il 2021 con 129.9 milioni di smartphone venduti ed un incremento del +15% rispetto ai dati dello scorso anno. Da notare che tutti i produttori della Top 5 sono in crescita ed hanno registrato un 2021 positivo con una percentuale di crescita pari o superiore alla media del mercato. Tutti gli altri brand, invece, hanno raccolto complessivamente 379 milioni di unità vendute con un market share del 28% ed un calo del -10%.

La tabella qui di sotto riassume i dati di vendite del 2021 forniti da Canalys: