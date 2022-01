Le offerte sugli smartphone OnePlus in genere scarseggiano: la casa cinese non è solita scontare i suoi prodotti seppur, negli ultimi mesi, qualche buona occasione l’abbia proposta. Oggi pare essere la giornata di OnePlus Nord 2 che, in tutte le sue versioni, viene proposto con uno sconto di ben 50€ rispetto ai prezzi precedenti.

Fra questi non solo la versione base più economica ma anche la più costosa nonché edizione limitata: Silver Pac-Man, in onore del famoso titolo.

Nuovo minimo storico per OnePlus Nord 2 su Amazon

Rispolverando un po’ le caratteristiche tecniche di OnePlus Nord 2 si tratta di un ottimo smartphone fascia medio-alta avendo un processore di livello, il MediaTek Dimensity 1200, un degno quantitativo di RAM e ROM, in base ovviamente al modello, un ampio display Dynamic Amoled da 6,43” con refresh rate a 90 Hz HDR 10+, comparto fotografico con tre sensori di cui il principale da 50 megapixel, lo stesso di smartphone più costosi, e una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida a 65W.

OnePlus Nord 2 5G Pac-Man edition, di diverso ha ovviamente l’estetica con chiari riferimenti agli iconici PAC-DOTS ma non solo; il software, ovvero la stessa OxygenOS, è stata personalizzata in stile PAC-MAN, a partire dalle icone ridisegnate in estetica pixelata ispirata ai videogiochi lo-fi, arrivando a sfondi statici e dinamici a tema; inoltre, completando i livelli di PAC-MAN, è possibile sbloccarne altri. Non mancano neppure un filtro dedicato per la fotocamera, animazioni personalizzate, il gioco PAC-MAN 256 preinstallato e contenuti sbloccabili come suonerie, adesivi fotografici e altro.

Ecco nel dettaglio le varie offerte:

L’occasione giusta per cambiare smartphone con un ottimo prodotto di fascia media.

Potrebbe interessarti: migliori smartphone OnePlus