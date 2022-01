Lanciato a dicembre, Moto Edge X30 è stato il primo smartphone al mondo ad approdare sul mercato con un chipset Snapdragon 8 Gen 1. Questo smartphone Motorola non ha ancora lasciato la Cina, ma secondo le ultime indiscrezioni verrà battezzato come Moto Edge 30 Pro nei mercati globali.

I render dello smartphone sono appena trapelati e sebbene sembri in gran parte simile alla controparte cinese, si possono notare alcuni cambiamenti.

Ecco come sarebbe Moto Edge 30 Pro

Le immagini condivise tramite Twitter dall’informatore Sudhanshu Ambhore evidenziano che lo scanner di impronte digitali è stato spostato sotto il display e anche il logo Motorola posteriore è migrato in basso a sinistra.

I render trapelati di Moto Edge 30 Pro mostrano anche una fotocamera selfie alloggiata in un foro nel display, quindi Moto X30 Special Edition con la fotocamera sotto lo schermo potrebbe rimanere un’esclusiva per la Cina. Le restanti specifiche dovrebbero rimanere le stesse della versione per il mercato cinese.

Oltre a impiegare l’ultimo chipset di punta di Qualcomm, Moto X30 è dotato anche di un display OLED da 6,7 ​​pollici con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, due fotocamere principali da 50 MP e una fotocamera frontale da 60 MP.

La batteria da 5.000 mAh supporta una ricarica rapida da 68 W, un enorme miglioramento rispetto ai 30 W di Moto Edge 20 Pro.

In copertina: Moto Edge X30

