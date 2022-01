Si chiama Sikur One ed è un nuovo smartphone Android dedicato a chi è alla ricerca di un dispositivo che metta al primo posto la sicurezza.

Sikur One è stato realizzato sulla base del concetto Zero Trust, ossia sul princinpio che non ci si possa fidare di nessuno quando si tratta di sicurezza, una soluzione che richiede per esempio in ambito aziendale che gli utenti siano autorizzati, autenticati e convalidati continuamente affinché possano conservare l’accesso ad app e dati.

Sikur One è progettato principalmente per un uso in ambito aziendale e governativo, proponendosi come una soluzione ideale per le organizzazioni che hanno la possibilità di controllare ogni dispositivo in linea con le loro politiche (a dire del produttore, è conforme agli standard sulla privacy dei dati imposti dalla normativa europea del GDPR).

Le principali caratteristiche di Sikur One

Tra i punti di forza di questo smartphone basato su Android 11 vi sono un sistema capace di impedire attacchi di malware e phishing, la possibilità di bloccare il telefono da remoto o cancellare tutti i suoi dati in caso di smarrimento o furto e la possibilità di ripristinare i dati in esso conservati su un altro dispositivo.

Ed ancora, Sikur One si aggiornerà via OTA per mantenere elevati standard di sicurezza e gestirà la messaggistica con Sikur Messenger (una piattaforma che comprende anche l’archiviazione e la condivisione di file, le chiamate vocali e video).

Dal punto di vista hardware, infine, Sikur One può fare affidamento su un processore octa-core, un display da 6,5 pollici, 4 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata (espandibile via MicroSD), una fotocamera frontale da 3 megapixel, una tripla fotocamera posteriore, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali, il supporto Dual-SIM e una batteria da 4.000 mAh.

Il prezzo di Sikur One dovrebbe aggirarsi intorno alla cifra di 250 euro e lo smartphone sarà commercializzato attraverso vari canali.