In alcuni casi i social network possono essere anche molto pericolosi, soprattutto per gli utenti meno esperti o per quelli più giovani e il team di Instagram ha annunciato di avere studiato nuove soluzioni per dare meno visibilità ai contenuti potezialmente pericolosi.

Stando a quanto reso noto dal popolare social network, l’algoritmo che gestisce il modo in cui i post vengono ordinati nei feed degli utenti e nelle Storie di Instagram darà meno priorità ai contenuti che possono contenere bullismo e incitamento all’odio o alla violenza.

Instagram dichiara guerra a bullismo, odio e violenza

Sebbene le regole di Instagram vietino già la maggior parte di questo tipo di contenuti, tale modifica potrebbe influire sui post limite o su quelli che non hanno ancora raggiunto i moderatori dell’applicazione.

Uno dei sistemi studiati dal colosso dei social network per individuare rapidamente i contenuti pericolosi e nasconderli è basato su una sorta di principio della similitudine, ossia i post ritenuti “simili” a quelli che sono stati precedentemente rimossi saranno molto meno visibili anche per i follower.

Inoltre, Instagram precisa che se i suoi algoritmi prevedono che probabilmente un utente segnalerà un post in base alla sua cronologia di segnalazione dei contenuti, tale post verrà mostrato più in basso nel suo feed.

Questa importante modifica segue quella simile introdotta nel 2020, quando Instagram ha iniziato a declassare gli account che condividevano informazioni errate dopo un controllo da parte del team di verificatori dei fatti ma il colosso dei social specifica che stavolta ad essere “puniti” saranno soltanto i singoli post e “non gli account in generale”.

Il colosso dei social network ha confermato che i post potenzialmente dannosi potranno comunque essere rimossi nel caso in cui dovessero infrangere le linee guida della community.

