Amaro risveglio per i clienti di Kena Mobile che, secondo quanto riportano numerose segnalazioni, non sono in grado di effettuare chiamate in uscita o inviare SMS, risultando in alcuni casi completamente isolati.

La situazione spiacevole non sembra coinvolgere al momento il traffico voce in entrata e la connettività Internet. È dunque possibile ricevere chiamate senza alcun problema e navigare, con la possibilità di effettuare chiamate VOIP oppure utilizzare app di messaggistica istantanea.

L’area riservata ai clienti Kena Mobile non fornisce alcuna indicazione in merito al problema delle chiamate in uscita che, secondo il servizio clienti, è legato alla mancanza di credito sulla SIM, In realtà gli utenti che stanno riscontando il problema hanno credito residuo sulla scheda, quindi il problema sembra risiedere nei server della compagnia.

Provando a effettuare una chiamata l’utente riceve un messaggio che lo invita a ricaricare, ma sembra che nella notte qualcosa sia andato storto, azzerando il credito delle SIM, almeno a livello di server.

Il problema sembra tuttavia in fase di risoluzione, anche se non è ancora possibile accedere all’app Kena Mobile per smartphone, visto che riporta un errore e impedisce ai clienti di visualizzare i propri dati, tra cui traffico e credito residuo.

È dunque probabile che i tecnici della compagnia siano al lavoro per risolvere il problema, che risulta comunque decisamente fastidioso. Avete riscontrato anche voi problemi di credito azzerato e impossibilità di effettuare chiamate o inviare SMS? Il box dei commenti è a vostra disposizione.