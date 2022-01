Samsung Galaxy A52 5G riceve l’aggiornamento ad Android 12 e One UI 4

Samsung impartisce l’ennesima lezione agli OEM Android in fatto di aggiornamenti software: con il rilascio dell’update partito in queste ore per Samsung Galaxy A52 5G, il produttore sudcoreano ha completato anche l’ultima generazione della fascia media (dopo aver già aggiornato tutti i flagship del 2021, pieghevoli compresi, e gli ex top di gamma dei due anni precedenti).

Samsung Galaxy A52 5G: le novità dell’aggiornamento

Samsung Galaxy A52 5G (ecco la nostra recensione) si unisce, dunque, ai vari Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy A72 di cui vi avevamo parlato nei giorni scorsi.

Come per gli altri modelli menzionati, anche Samsung Galaxy A52 5G sta ricevendo il pacchetto completo di tutte le ultime novità: Android 12, la One UI 4 e le patch di sicurezza di gennaio 2022. Tante le novità del major update — tavolozza dei colori, privacy, tastiera Samsung, schermata home, schermata di blocco, fotocamera, galleria, editor di foto e video, Emoji AR, condivisione, Calendario, Internet Samsung, Assistenza dispositivo, Bixby routine, accessibilità e tanto altro —, per le quali vi rimandiamo alla nostra prova completa su Galaxy S21 Ultra.

Tutto ciò arriva a bordo del medio di gamma di Samsung con un pacchetto OTA che implementa la versione firmware A526BXXU1BUL7. Il roll out è già in corso in Europa, Italia compresa.

Come aggiornare Samsung Galaxy A52 5G

Come detto, la distribuzione del nuovo aggiornamento software per Samsung Galaxy A52 5G è già partita in Europa. Se non avete ancora visto spuntare la solita notifica, potete eseguire un controllo manuale mediante il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.