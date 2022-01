Nata dall’esperienza di QVC, il brand operante nel mondo dello shopping e dell’intrattenimento, l’app likeQ mette a disposizione tantissimi esperti di shopping con cui interagire in tempo reale per essere consigliati negli acquisti.

QVC lancia l’app likeQ per il video shopping

L’app permette di valutare tutti i prodotti che vorreste acquistare guardando gli show e i contenuti esclusivi in live-streaming con i consigli di veri esperti di shopping in carne e ossa, i quali offrono l’opportunità di scoprire ogni giorno nuovi prodotti, brand e firme esclusive.

L’app likeQ offre la possibilità di acquistare direttamente dai video degli esperti di shopping in live-streaming con un semplice tocco, con la facoltà di rivedere tutto lo show o solo i prodotti che vi interessano.

LikeQ offre prodotti di tantissimi marchi famosi per ogni necessità, dai grandi e piccoli elettrodomestici al settore beauty e cosmetico, passando per l’abbigliamento e le calzature, oltre a strumenti musicali, attrezzi da lavoro e molto altro.

LikeQ è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari ed è classificata PEGI 18. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

