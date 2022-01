Motorola è un brand che anno per anno rilascia molti modelli, più o meno memorabili, tra i quali Moto G Stylus è uno dei più apprezzati a livello internazionale, grazie al proprio pennino (di certo non avanzato tecnologicamente come quelli di Samsung ma pur sempre utile) e una batteria dalla durata più che soddisfacente, grazie anche a un software piuttosto snello. Del nuovo modello per il 2022 si conosce ormai molto, perlomeno sotto forma di rumor, ma nelle scorse ore sono state leakate diverse nuove immagini che lo mostrano in una veste dorata e scintillante.

I render dovrebbero essere ufficiali e mostrano lo smartphone da molteplici angoli. Le caratteristiche più degne di nota sono la tripla fotocamera nella parte posteriore, il jack per le cuffie da 3,5 mm e un sensore per le impronte sul lato destro. Ovviamente viene messo in bella vista anche il pennino, feature distintiva del dispositivo. Come detto in precedenza, buona parte dell’hardware è già trapelato nelle scorse settimane sotto forma di leak o rumor.

Per fare un riassunto, il nuovo Moto G Stylus sarà dotato di un display da 6,78 pollici con risoluzione 2460 x 1080 e 90 Hz di refresh rate. Il “motore” sarà probabilmente il MediaTek Helio G85 che andrà a gestire tre fotocamere posteriori, 50 MP per quella primaria, 8 MP per la grandangolare e un sensore da 2 MP per la profondità. Come detto questa serie di smartphone si è sempre distinta per la batteria che si conferma di capacità generosa con ben 5000 mAh, che pur avendo una ricarica da soli 10 W regalerò sicuramente soddisfazioni ai propri utenti.

Non dovrebbe essere supportata la doppia SIM o l’NFC e uscirà molto probabilmente con Android 11 anziché il più recente 12, il quale dovrebbe arrivare come singolo major update previsto. Probabilmente Motorola metterà a disposizione dei propri utenti un solo taglio di memoria da 128 GB (espandibile con MicroSD) e 4 o 6 GB di RAM a seconda del modello e della regione di vendita. Non è dato sapere quando arriverà questo smartphone ma durante il 2021 fu presentato a gennaio quindi è possibile che il lancio non sia troppo lontano. Motorola dovrebbe inoltre puntare forte sui pieghevoli anche quest’anno, grazie al lancio di un Razr 3 dotato di Snapdragon 8 Gen 1.