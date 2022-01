Giornata poco piacevole quella di oggi 11 gennaio 2022 per numerosi utenti Vodafone, e a quanto pare anche ho. Mobile, che risiedono soprattutto nel Centro Italia. Sono numerose infatti le segnalazioni relative a disservizi che stanno rendendo difficile l’uso dello smartphone a molti utenti.

Vodafone e ho. Mobile non funzionano: down 11 gennaio 2022

Si va dall’impossibilità di effettuare telefonate all’assenza completa di segnale, che rende impossibile, ovviamente, anche la navigazione Internet. La zona più colpita, almeno secondo quanto riporta il noto sito DownDetector, sembrano essere il Centro Italia, in particolare le zone di Umbria e Marche.

Avete avuto problemi anche voi con Vodafone nella prima mezza giornata di oggi? Sono stati risolti o continuate ad avere problemi di connettività? Il box dei commenti è a vostra disposizione per le segnalazioni in merito, ma non dimenticate di specificare da dove ci scrivete.

