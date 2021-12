Torniamo a occuparci di Samsung Galaxy Tab S8, attesa nuova serie top di gamma dell’offerta tablet del colosso coreano, il cui lancio ufficiale dovrebbe essere in programma all’inizio del prossimo anno.

Nelle ultime settimane si sono susseguite diverse indiscrezioni sulle possibili caratteristiche di tale serie di tablet, che dovrebbe poter contare su tre modelli: oltre alla versione “base”, infatti, Samsung dovrebbe lanciare una variante “Plus” e una “Ultra”.

Le possibili caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Ebbene, nelle scorse ore è emersa quella che potrebbe essere la dotazione tecnica del modello più potente e costoso della nuova serie di tablet del colosso coreano, grazie alla quale il device dovrebbe essere capace di competere con tutti i tablet della concorrenza senza alcun timore.

Animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 e dotato di un display da 14,6 pollici con risoluzione WQXGA+ e cornici di appena 6,3 mm, Samsung Galaxy Tab S8 Ultra dovrebbe poter contare su 12 GB o 16 GB di RAM, 128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria integrata, supporto 5G e una batteria da 11.200 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 45 W).

Il comparto fotografico dovrebbe essere composto frontalmente da una doppia fotocamera da 12 megapixel (con incluso un sensore ultra grandangolare) e posteriormente da una doppia fotocamera con sensore primario da 13 megapixel e ultra grandangolare da 6 megapixel.

Ed ancora, il tablet di Samsung potrà vantare una S Pen integrata (si attacca magneticamente alla parte posteriore del device), l’interfaccia personalizzata One UI 4.1 basata su Android 12 e varie funzionalità software appositamente studiate per esaltare le potenzialità del device (come ad esempio una modalità Extra Dim per ridurre l’affaticamento degli occhi quando si utilizza il tablet di notte).

Sempre per quanto riguarda l’aspetto software, infine, vi dovrebbero essere miglioramenti importanti per la modalità DeX (con la possibilità di impostare l’orientamento dello schermo) e un’app dedicata a Samsung Health con un’interfaccia ottimizzata per l’ampio display del tablet.

Potrebbe interessarti anche: i migliori tablet Android