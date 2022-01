Ufficializzato il debutto del nuovo Galaxy S21 FE, già in vendita anche in Italia, è tempo di dedicarsi con più attenzione ai nuovi Samsung Galaxy S22, distanti poche settimane. I nuovi top di gamma di casa Samsung, infatti, debutteranno nel corso del mese di febbraio prossimo andando a rinnovare, ulteriormente, l’offerta di smartphone dell’azienda. In queste ultime ore, le indiscrezioni sui nuovi Galaxy S22 e, in particolare, sul flagship Galaxy S22 Ultra si sono moltiplicate.

Tra gli ultimi leak c’è ampio spazio per analizzare il comparto fotografico del nuovo S22 Ultra che, oltre a quattro sensori di fascia alta, potrà contare su alcuni elementi esclusivi. Da notare, inoltre, che Samsung si prepara ad introdurre, nuovamente, la ricarica rapida da 45 W che dovrebbe trovare spazio tra le specifiche del nuovo flagship. Ecco gli ultimi aggiornamenti in arrivo.

Le fotocamere di Samsung Galaxy S22 Ultra

Il futuro Samsung Galaxy S22 Ultra punta ad alzare, ancora una volta, l’asticella, in particolare per quanto riguarda il comparto fotografico. Lo smartphone potrà contare su quattro fotocamere posteriore che, come confermano i render apparsi in queste settimane, non saranno racchiuse in un modulo separato dal resto della scocca posteriore. Il sensore principale del nuovo S22 Ultra sarà un sensore da 108 Megapixel (f/1.8) con OIS e PDAF.

Tale sensore, dalle cui prestazioni dipenderà buona parte del giudizio del comparto fotografico del nuovo top di gamma coreano, sarà affiancato da un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2) con Dual Pixel AF. A completare la dotazione dello smartphone troveremo un teleobiettivo da 10 Megapixel (f/2.4) con zoom ottico 3x, Dual Pixel AF e OIS ed un secondo teleobiettivo da 10 Megapixel (f/4.9) con zoom ottico 10x, Dual Pixel AF e OIS.

Tra le ultime indiscrezioni sul nuovo S22 Ultra c’è la presenza del Super Clear Glass che proteggerà il sensore principale da 108 Megapixel. Si tratta di una protezione speciale in Gorilla Glass DX utilizzata anche dal Galaxy Z Fold 3 e dal Galaxy Z Flip 3. In questo modo, il sensore dovrebbe beneficiare di un’elevata protezione. Il Super Clear Glass non dovrebbe essere proposto su S22 e S22+.

Ricordiamo che il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra, come confermano recenti leak, potrà contare su di un display da 6.8 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ (3080 x 1440 pixel) e pannello Dynamic AMOLED 2X. Il SoC Exynos 2200 sarà supportato da 8/12GB di RAM, 128/256/512GB di storage e da una batteria da 5,000 mAh. La massa complessiva dello smartphone sarà pari a circa 228 grammi. Le colorazioni attese sul mercato sono quattro: Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy.

Ci sarà anche la ricarica rapida

Come sottolineato in precedenza, il nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra potrà contare su di una batteria da 5.000 mAh. Si tratta di una capacità probabilmente leggermente sottodimensionata in rapporto all’enorme display da 6.8 pollici. Per gli utenti che sceglieranno la nuova variante Ultra della gamma S22 ci sarà, però, l’atteso supporto alla ricarica rapida, un elemento non certo scontato per gli smartphone di Samsung.

Negli ultimi anni, infatti, la casa coreana non ha seguito una linea ben precisa per quanto riguarda il supporto alla ricarica rapida per i suoi flagship. In particolare, si è registrata una certa indecisione tra il supporto alla ricarica da 25 W e la ricarica a 45 W. Gli unici smartphone che si sono spinti fino a 45 W, infatti, sono stati il Galaxy Note 10+ ed il Galaxy 20 Ultra. Nel frattempo, invece, i concorrenti del mondo Android continuano ad accelerare la ricarica dei propri flagship.

Le ultime informazioni sulle specifiche della ricarica del nuovo Samsung Galaxy S22 Ultra sono positive. Samsung sta per lanciare il nuovo caricabatterie da 45 W (modelloEP-T4510) che i futuri possessori di S22 Ultra potranno acquistare come (probabilmente costoso) accessorio aggiuntivo. Il nuovo caricabatterie dovrebbe rappresentare la scelta ideale per sfruttare al massimo la ricarica rapida del nuovo S22 Ultra che, quindi, potrebbe essere proprio da 45 W.

In questo modo, utilizzando il nuovo caricabatterie, il Galaxy S22 Ultra (ma anche il nuovo S22+) avrà bisogno di appena 20 minuti per passare da 0 al 70% di carica della batteria. Nel prossimo futuro, la ricarica da 45 W potrebbe diventare un riferimento per tutti gli smartphone Galaxy S. Sulla questione, così come su tutte le altre specifiche dei nuovi top di gamma coreani, ne sapremo di più nelle prossime settimane. Il debutto della gamma S22 è atteso, ricordiamo, a inizio febbraio.