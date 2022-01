Nel 2021 gli smartphone di fascia media sono stati indiscutibilmente i protagonisti con tante valide alternative. Come spesso diciamo non esiste lo smartphone perfetto per tutti ma quello che più si adatta alle proprie esigenze e, lo scorso anno, c’era uno smartphone relativamente economico per tutti: Samsung Galaxy A52s 5G con la sua certificazione contro acqua e polvere, Realme GT Master Edition col suo software reattivo e fluido, OnePlus Nord2 per il comparto fotografico e Xiaomi 11 Lite 5G NE per il suo design sfizioso.

Se però questi prodotti costavano di listino sopra i 300 se non i 400 Euro, oggi vediamo dove acquistare due di questi, Galaxy A52s 5G e Realme GT Master Edition, ad ottimi prezzo ovvero sotto i 300 Euro.

I migliori della fascia media in offerta

Il primo prodotto è Samsung Galaxy A52s 5G, il più completo della fascia media arrivato sul mercato per ultimo, verso settembre 2021. Ha delle ottime caratteristiche tecniche come il display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici a risoluzione Full HD+ (1800 x 2400 pixel) con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, il processore Qualcomm Snapdragon 778 5G, 6/8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e comparto fotografico con quattro sensori posteriori. Peculiarità, rispetto alla concorrenza, è la presenza inoltre della certificazione contro acqua e polvere IP67, difficile da trovare su questa fascia di prezzo.

Potete portavelo a casa al prezzo di 289 Euro invece di 469 euro (prezzo di listino) acquistandolo da Unieuro grazie all’offerta attiva 🛍 e utilizzando il coupon sconto PAYPALXMAS.

Il secondo prodotto è Realme GT Master Edition, un dispositivo che dispone di un display AMOLED da 6.43 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, fotocamera punch hole nell’angolo superiore sinistro, jack audio da 3.5 mm, processore Qualcomm Snapdragon 778G, Android 11 con la personalizzazione Realme UI 2.0, tre fotocamere posteriori con sensore principale da 64 MP, connettività 5G e una batteria da 4300 mAh con ricarica rapida a 65 W. Più indicati a chi, rispetto alla resistenza, cerca un software reattivo e scattante.

Lo trovate attualmente in offerta: