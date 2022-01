OnePlus 10 Pro dovrebbe essere presentato domani in Cina, con un possibile debutto fissato già per l’11 gennaio 2022, ma le indiscrezioni suggeriscono che la versione “normale”, ossia OnePlus 10, possa arrivare più in là. Nell’attesa possiamo dare un’occhiata ai nuovi dettagli spuntati in queste ore.

OnePlus 10 con SoC Mediatek Dimensity 9000?

Mentre le indicazioni su OnePlus 10 Pro si fanno sempre più insistenti a ormai poche ore dal debutto, diversa è la situazione di OnePlus 10. Il modello meno costoso potrebbe essere commercializzato nei prossimi mesi con alcune importanti differenze rispetto al “fratello” maggiore, a partire proprio dal cuore: al posto del già confermato SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, a bordo di OnePlus 10 potrebbe esserci un Mediatek Dimensity 9000.

Il chipset in questione è stato svelato lo scorso novembre e può contare su un processo produttivo a 4 nm, un’architettura basata su Cortex-X2 con clock a 3,05 GHz, tre core Cortex-A710 da 2,85 GHz e quattro core Cortex-A510 da 1,8 GHz, e su una GPU ARM Mali-G710. Insomma, si tratta comunque di un SoC di fascia alta.

Per ora purtroppo non sono trapelate altre informazioni, ma ormai diamo per scontata un’uscita separata per i due componenti della famiglia OnePlus 10. Quale dei due smartphone Android state aspettando di più? State puntando al “vero” flagship oppure al modello dal prezzo più contenuto? Fateci sapere la vostra nel solito box qui in basso.

in copertina OnePlus 9 Pro

